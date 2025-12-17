立院司委會變更議程 18日邀府院報告不副署法律責任

（中央社記者王揚宇台北17日電）針對行政院長卓榮泰不副署財劃法，立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委翁曉玲變更委員會18日議程，邀請府院秘書長等人就「不依法副署相關法律責任之追究」進行專題報告。翁曉玲今天說，此事對台灣民主法治非常重要，希望相關單位說清楚講明白。

立法院司法及法制委員會18日原本邀請法務部長等人就「綠能弊案肅貪成效、綠能發展之法制策進與防弊」進行專題報告，並備質詢。在卓榮泰決定不副署財劃法之後，翁曉玲變更議程。

18日司委會將邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依中華民國憲法增修條文第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。

翁曉玲受訪表示，總統、行政院長是否有這麼大的權力，可以完全不甩立法院通過的法律，只選擇喜歡的法律才執行、公告。這個議題對於立法院及台灣的民主法治來說，都是非常重要的議題，希望讓各單位、行政院秘書長把這件事情說清楚、講明白。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱受訪表示，根據中華民國憲法規定，行政院向立法院負責，因此行政院任何作為都受國會監督。然而國會要求行政院負責最重的方式、最大的監督，就是依據憲法增修條文第3條規定，提起不信任投票。他認為不應該捨憲政正途，再多的質詢、專題報告，還是要回歸憲法的正軌。（編輯：萬淑彰）1141217