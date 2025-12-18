立院司委會通過譴責賴卓潘 黃國昌：將正式提案彈劾賴清德

行政院長卓榮泰不副署財劃法，立院司法及法制委員會由立委黃國昌領銜下，通過譴責賴清德、卓榮泰及潘孟安；黃國昌更透露民眾黨團將提案彈劾賴清德。（圖：立法院國會頻道）

行政院長卓榮泰不副署財劃法，立法院「司法及法制委員會」邀請總統府秘書長潘孟安進行報告，卻遭到總統府方面回絕。為此，委員會今天（18日）先後通過譴責賴清德、卓榮泰及潘孟安；民眾黨團總召黃國昌更透露：黨團將正式提案彈劾賴清德。（張柏仲報導）

黃國昌提案說明時表示，中華民國憲政史上從未有一部法律經立院三讀通過後、甚至經過覆議程序並維持原決議後，總統可以不公佈法律、行政院長可以不副署的。即便去年立委莊瑞雄質詢時，總統府秘書長潘孟安也說「總統會公佈，如果不副署、不公佈將會造成憲政危機」，言猶在耳，對財劃法修正案竟然敢如此作為。

黃國昌質疑什麼時候中華民國的憲法，給總統、給行政院長如此大的權力？大到踐踏國會的立法權；大到自己扮演大法官的角色？行政、立法、司法三權集於一人之身，集於賴清德之身？黃國昌提到很多評論說現在已經實質等同戒嚴；也有人說賴清德終於宣告登基了

黃國昌強調賴清德在憲政下面的法律責任，台灣民眾黨團會正式在院會提出彈劾案。

兩項表決結果，第一案以6票贊成、2票反對通過譴責賴清德及卓榮泰；第二案也以6票贊成、4票反，通過對潘孟安缺席譴責。