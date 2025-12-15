賴清德總統15日在總統府與行政院及考試院進行國政茶敘。（圖／總統府Flickr）





總統賴清德依法於今（114）年3月21日公布中國國民黨、台灣民眾黨立法院黨團強勢通過的《財政收支劃分法》修法，而財政部依新版提出各縣市明年度統籌分配款時，因法條公式有錯誤，導致許多縣市分配款不增反減，更出現「富者縣市越富」，與高達345億元預算被修法後法條卡住，中央及地方均無法動用等怪象。11月14日藍白再度攜手通過新版《財劃法》再修法，又出現恐讓中央違《公共債務法》舉債上限15％規定，且更加擴大城鄉差距，加劇富者愈富等問題。對此，行政院雖提出覆議案，12月5日再遭藍白攜手否決。今（15）日為總統公告藍白再修版《財劃法》施行的期限最後1天，行政院長卓榮泰下午召開記者會，正式宣布不副署藍白再修版《財劃法》。總統府發言人郭雅慧隨後表示，總統今（15）日在公布財政收支劃分法修正條文令文案批示本法修正破壞財政永續；嗣行政院卓院長加註不予副署之意見，以示恪盡憲法忠誠義務與維護國家財政健全之嚴正立場；同時總統並箋函五院院長。

廣告 廣告

郭雅慧說明，總統批示內容如下：「前次修法已有侵犯行政權之虞，行政院已聲請釋憲在案。此次修法不僅削弱中央財政，影響施政決策，且擴大中央地方垂直及水平分配不均，破壞財政永續，加劇排擠政府推動重要民生政策，阻損守護國家安全及因應天然災變之能力。各方允應在合憲途徑下，建構兼顧中央財政韌性與地方均衡發展，讓國家能長治久安之制度。」

郭雅慧同時說明行政院卓院長加註意見為：「依憲法第37條規定，總統依法公布法律，須經行政院院長副署。而在憲法上，本院與立法院分別有預算提案權與議決權，以形成國家預算秩序。惟立法院本次修正財劃法，過程與內容悖離民主原則及權力分立，侵害本院行政權，違憲重大且明顯。是本人為維護憲法賦予之預算編列權並承擔施政責任，決定基於行政院院長副署權，就本次財劃法修正條文不予副署，以示對憲法之忠誠。」

郭雅慧補充，立法院在今年11月14日三讀通過修正財政收支劃分法，經行政院移請立法院覆議後，立法院於12月5日投票表決維持原決議，同日咨請總統公布。

更多新聞推薦

● 立院咨請公布藍白再修版《財劃法》 總統府：總統批示該法修正破壞財政永續