立院啟動彈劾賴清德 蘇煥智料總統不會到院說明

立法院院會26日以60票對51票通過總統賴清德彈劾案，這也是台灣民主化後第一個在立法院正式成立的總統彈劾案。將正式邀請被彈劾人賴清德到院說明，投票時間預定在2026年5月19日。前台南縣長蘇煥智認為，賴清德去立法院接受詢問的可能性非常低，他應該會選擇拒絕。

前台南縣長蘇煥智。（圖／蘇煥智臉書）

蘇煥智26日在臉書粉專發文指出，立法院藍白在野聯盟對賴清德提出總統彈劾案，雖然要通過三分之二的門檻幾乎不可能，但也算是台灣民主政治史上的里程碑。他表示，曾詢問ChatGPT相關問題，對方回應阿扁時代也有類似彈劾或罷免的議題，但經查證後發現，阿扁時代立法院應該沒有成立議案，當然就沒有審查及表決。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

蘇煥智分析，這次在野聯盟的策略，應該就是利用彈劾案逼賴清德到立法院接受詢答。根據後續計畫時程，1月14日、15日將舉行公聽會，1月22日、23日邀請受彈劾人說明並進行詢問，4月27日舉行聽證會，5月19日進行第二次審查會。

蘇煥智指出，由於行政院長卓榮泰在立法院11月14日通過的財政收支劃分法修正案，在法案覆議失敗後仍然拒絕副署，公然違憲對抗。加上憲法法庭在不足10人出席、組織顯然不合法的情況下，作出憲法訴訟法修正案違憲判決，朝野風暴延燒不可收拾。兩個事件疊加，點燃了總統彈劾案。

針對賴清德是否會去立法院接受詢問，蘇煥智認為這個可能性非常低，他應該會選擇拒絕。

