立院啟動總統彈劾程序 白委酸：「三不市長」變「三不總統」

國民黨、民眾黨立法院黨團發動彈劾總統賴清德提案，今（26）日院會經表決後在藍白優勢下通過彈劾案，將召開全院委員會正式開始彈劾程序；民眾黨團今早在會前舉辦記者會表示，賴清德當台南市長時是「不進議會、不提施政報告、不接受總質詢」的「三不市長」，如今更升格成「不依法公布法、不依法執行法律，甚至是不守法」的「三不總統」。

民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌表示，賴總統25日發表驚人言論，聲稱《憲法》規定立法院要在年底前審查完總預算後，但自己複習《憲法》卻完全找不到相關條文，要請問賴總統「《憲法》哪條規定年底前要審完預算？請總統不要問A答B」。

黃國昌指出，賴清德當台南市長時是「不進議會、不提施政報告、不接受總質詢」的「三不市長」，被監察院彈劾也是不痛不癢；如今更升格成「不依法公布法、不依法執行法律，甚至是不守法」的「三不總統」，賴清德正在毀壞台灣民主憲政，自居為超越憲法的男人，因此立法院院會今天就要處理彈劾賴清德總統的程序。

他指出，民眾黨團與國民黨團共推彈劾總統時程表，將在1月14日至1月15日召開前2場公聽會，廣邀學者專家學者討論；1月21日、22日舉行全院委員會審查會，說明彈劾意旨，並邀請被彈劾人到立院進行說明，各黨團代表進行詢答。4月27日舉辦聽證會，邀請政府官員與相關人士表達意見並為證言，5月13日、14日立法院全院委員會召開第二次審查會，一樣會邀請賴總統到立法院說明、各黨團代表詢答，5月19日院會就進行彈劾案投票。

黃國昌表示，《立法院職權行使法》要處罰於聽證會說謊的官員，卻被綠色大法官宣告違憲，賴清德若不願到聽證會作證、或是到了聽證會又說謊，就請賴清德自己好好向社會說明。

