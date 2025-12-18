立院回函挨批救高虹安！內容激似陳玉珍提案 綠立院黨團質疑「他」寫的

記者楊士誼／台北報導

高虹安助理費案，二審貪污部分無罪，僅依使公務人員登載不實罪判處有期徒刑六月，可上訴並可易科罰金，其貪污無罪理由之一竟為「立法院函覆認為助理酬金屬於立委補助費性質」。民進黨立院黨團今（18）日召開記者會指出，將向監察院檢舉立院秘書長周萬來、立院法制局長郭明政。黨團質疑，陳玉珍「助理費除罪化」提案說明，與立院給高院的函文類似，背後的始作俑者恐就是郭明政。

黨團幹事長鍾佳濱指出，當立法院居然有法制局長專擅濫權，代表立委跟立法院，代表連韓國瑜都不敢代表的三個黨團行文給高院，說明公費助理費的性質。他痛批，周萬來沒能力制止部屬專擅濫權，委員要求看這份公文，周萬來竟然說「請來函索取」，立委要求看立法院出給高院，代表立法院的公文居然還要行文給秘書長才能拿到，從昨天下午提出至今，還沒看到到底立院出給高等法院的公文寫了什麼，有什麼見不得人的地方，居然遮遮掩掩不敢給立委看？

鍾佳濱強調，從高院新聞稿內容所見，立院對於公費助理費的性質解釋，竟與陳玉珍修法提案的說明高度雷同？他認為，背後始作俑者就是專擅濫權的法制局長郭明政，濫權代表立院全體，給高院說明公費助理的性質，右手又幫陳玉珍代筆，寫了提案，因此認為郭明政專擅濫權，這應該是會計主任的權責，卻放任法制局越權解釋，行文給高院的是法制局，黨團將會去監察院檢舉這兩位官員。

黨團副書記長張雅琳指出，立法說明與函文八成雷同，到底是誰抄誰？她表示，陳玉珍的立法說明文字中如「彌補其財力不足之補貼，助理費性質屬於立委實質薪資的一部分」與高院新聞稿中「公費助理費是補助問政需要所需的財力不足，本質屬於立委補助費性質」等文字高度雷同，而高虹安過去論文抄襲案中，與資策會資料也有八成雷同，因而判賠四十萬並登報一天，希望這部分也要有清楚說明。

張雅琳也直言，陳玉珍的立法說明中還稱「近期司法實務認為公費助理費用並非實質立法之費用，而屬公費助理之薪資，已悖離立法原意，因於法律明確規範以矯正司法實務錯誤之法律見解」的文字，痛斥陳玉珍竟還想對司法判決指手畫腳，非常荒謬。

鍾佳濱也指出，如果是同一人所為，郭明政沒有否認其代筆幫陳玉珍寫了提案的指控，且立法說明內容跟其自作主張給高院的回文當然就會一樣。他也批評，郭明政在陳玉珍的立法說明中，還說要「矯正司法實務錯誤見解」，同一個人在立委的立法說明指摘司法實務，希望高院應要思考，是否能接受這樣的污辱？

黨團副幹事長范雲指出，官員專擅濫權瀆職包庇已非首例。109年她收到性暴力受害人陳情，當事人疑似被時任立委林奕華的主任性侵，當時法院要查林奕華與嫌犯有無僱傭關係，因林當時宣稱事發時嫌犯已請辭，她並不是雇主。台北地院當時發文給立法院，立院人事處卻回函稱「因個資保護與尊重委員職權，無權提供人員個資」，但涉及公共利益時就不該個資保護，沒想到人事處官員卻包庇犯罪，幸好受害人持續上訴、法院持續來函，自己也要立院秉公處理，全案去年二月終結，加害人被判刑確定，林奕華也得負起雇主連帶責任賠償123萬元，「官員不該再發生包庇犯罪的行為，這真的不是第一次」。

