即時中心／温芸萱報導

新竹市長高虹安涉任立委期間虛報助理費，一審遭判貪污7年4月，但高院二審撤銷貪污罪，改判使公務員登載不實罪，輕判6個月，引爆爭議。對此，公督盟今（17）日痛批，助理費是公帑支應的助理薪資，絕非立委個人補助，怒斥立法院長韓國瑜署名回函高院，將助理費定性為「立委補助費」，形同為貪污護航。公督盟警告，此舉恐與助理費除罪化修法方向高度一致，已有逾90個民團串聯反對，要求撤案。

高虹安被控在擔任立委期間，涉虛報助理費與加班費，一審台北地院認定詐領公款11萬餘元，依貪污罪判處7年4個月徒刑。不過，高等法院昨日二審大逆轉，撤銷貪污罪，改以《刑法》使公務人員登載不實罪，輕判6個月，可易科罰金，引發社會高度爭議。

對此，公督盟今日強烈抨擊，助理費絕非立委薪資，更不是可任意支配的私人補助。公督盟點名立法院長韓國瑜署名回函高院，將助理費定性為「立法委員補助費」，此舉惡意混淆助理費法律性質，形同替貪污行為護航，恐對台灣廉政與公帑監督制度造成嚴重衝擊。

快新聞／立院回函惹議！公督盟怒批：與助理費除罪化高度一致

公督盟痛批，韓國瑜署名回函高院，將助理費定性為「立委補助費」，形同為貪污護航。（資料照／立法院提供）

接著，公督盟強調，助理費本質是國家公帑，用於支應公費助理人事薪資，目的是協助民意代表問政與公共服務，依法應專款專用、接受核銷與審計。若錯置為立委個人補助，不僅動搖公款監督原則，更可能為制度性濫用與除責開啟危險先例。

同時，公督盟也指出，立法院此一立場，與藍委陳玉珍推動的「助理費免檢據、統籌運用、貪污除罪化」修法方向高度一致，等同由立院親自為爭議修法背書。今日立法院舉辦「健全民意代表聘用助理制度」公聽會，多數學者與機關代表皆直言，中央與地方每年近40億元助理費來自全民納稅錢，更應提高透明與監督。

公督盟指出，立法院此一立場，與藍委陳玉珍推動的「助理費除罪化」修法方向高度一致。（圖／民視新聞資料照）

最後，公督盟怒斥，政治人物不應以話術包裝貪污、犧牲助理勞權。目前已有超過90個民團串聯，要求撤回相關修法，並呼籲全面推動助理制度改革，讓公費回歸公用，避免亂象重演。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／立院回函「為貪污護航」 公督盟怒：與助理費除罪化高度一致

