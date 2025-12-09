立院國民黨團揚言提譴責案 卓揆籲先審總預算、國防特別預算

立法院院會上週否決行政院提出的再修版《財劃法》覆議案，傳出府院高層拍板不執行此版《財劃法》，讓國民黨團批評行政院長卓榮泰已覆議8次失敗還不下台，更說要提出譴責案。

國民黨立法院黨團副書記長林沛祥批評，「中央集權又集錢，不願意把財源下放才是真正的原因，而這種只把執行法律當作選擇題的態度，表達了不是只有行政權的傲慢，更是對憲政制度嚴重的挑戰。」

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱回應，「一共8次的覆議，國會多數都不認可行政院因為窒礙難行所提出的覆議案，如果覆議不成，那行政院又不能接受，那國會就可以發動倒閣，不信任投票 解散國會啊。」

行政院片面不執行生效施行的法律，雖然沒有憲法明文規定，不過以往有先例可循，且本屆立法院通過的《警察人員人事條例》、《軍人待遇條例》等，政院也都未執行。眼看朝野再因《財劃法》陷入僵局，卓榮泰再向立院喊話。

卓榮泰表示，「現在立法院最重要的是兩件事情，一件是趕快地審明年的中央政府總預算，另外一個也是盡快地審查我們強化防衛韌性的特別條例跟特別預算，這兩件一件關係人民，一件關係國家的主權跟安全，其他的都可以坐下來談，行政院無所不能談。」

似乎不再堅持院版《財劃法》，卓榮泰強調當務之急是盡快審查仍遭立法院擱置中的明年度總預算案，以及1.25兆國防特別預算條例，後續朝野戰火勢必持續延燒。





