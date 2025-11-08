立院國民黨團開啟「萬年總召」之路挨批 賴苡任：柯建銘已掌權23年

國民黨團總召傅崐萁。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

立院國民黨團「挺傅陣營」昨突襲通過修正黨團組織內規，將總召「連選得連任一次」規定刪除，正式為現任黨團總召傅崐萁開啟國民黨團版「萬年總召」模式挨批。傅轉助理賴苡任今聲援，民進黨團總召柯建銘已掌權23年。

賴苡任揶揄，民進黨最近流行七傷拳，傷敵50、自損500；雍正皇帝在位也才13年，老柯比雍正掌權時間還久。

傅崐萁黨團總召任期原本將隨本會期結束落幕，近日傅辦還表示，傅沒有想過修改黨團內規中有關黨團總召僅得「連選得連任一次」規定，但私下卻由「挺傅」立委串聯要修內規，昨天並突襲提案修正通過，打開萬年總召枷鎖。

由於過往，藍營屢揶揄民進黨團萬年總召不夠民主，如今可預期國民黨團將走向相同道路，修改內規還機密的「因人設事」，引發質疑。不過綠營卻也雙重標準，趁機炒作，也讓人側目。

賴苡任今聲援，看到一群青鳥綠媒及政論節目狂酸傅崐萁要當萬年總召，甚至說學對岸獨裁時，「我笑到歪腰」，畢竟柯建銘從2002年第五屆立法院開始，當民進黨黨團總召到2025年，一共掌權23年。

賴苡任更細數，中共總書記習近平目前12年、俄羅斯總統普丁目前掌權25年，其他像是列寧掌權7年、希特勒掌權12年、拿破崙掌權16年、鄧小平掌權19年、墨索里尼約21年，老柯再撐一下，有機會。

