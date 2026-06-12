立院國際投資台灣促進會成立大會（1） (圖)

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稱「川普與習站一起是中共同路人」 鄭麗文嗆賴清德是金光黨
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文迎來這次訪美行的最高潮，在美東11號晚上參加華府僑宴，發表長達半小時的冗長致詞，還不忘把矛頭指向總統賴清德，大酸賴總統是不下架台獨黨綱的金光黨，綠營立委反嗆，早就沒有台獨黨綱，當時曾主張台獨的鄭麗文可是跑第一，如今卻變成中共代理人。
美國安會臨時取消會面 傳鄭麗文爭議言論惹惱華府
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文在美國訪問期間，原本安排要和美國國安會官員見面，結果卻在沒被告知原因的情況下，臨時取消會面，讓她吃了閉門羹；傳出是因為鄭麗文在美國的言論、以及對軍購態度，採到美方紅線，但鄭麗文卻在第一時間怪罪民進黨，綠營反嗆，先想想自己的言行舉止是否讓美方買單。
獨家／北勢國中將赴美參賽 主辦方發信特別介紹：來自台灣的國際隊伍
長期推動台美棒球交流的「北美台灣一級棒聯盟」創辦人陳文澤分享喜訊，台中北勢國中棒球隊獲邀赴美參加USSSA旗下賽事。令人振奮的是，主辦方在邀請信中特別介紹北勢國中的背景，並附上多個連結向各地球隊推廣台灣地理位置與文化特色。這項肯定讓陳文澤深感欣慰，象徵台灣青少棒實力成功躍上國際舞台，不僅讓世界看見台灣小球員的拼勁，更達成以球會友、促進體育外交的深遠意義，讓台灣孩子被更多人看見。
石油王錢太多！電競世界盃再灑6400萬「同步看直播」門檻意外超低
由沙烏地阿拉伯主導，2024 年起開辦的電競世界盃（Esports World Cup，EWC）自首屆賽會就祭出高達 6000 萬美元（約 19.5 億元新台幣）的超高獎金池吸引全球所有電競好手互，今年更將讓超過 200 個電競俱樂部，超過 100 多個國家的 2000 名選手一起競爭 24 個項目，高達 7500 萬美元（約 23.7 億元）的總獎金。沒想到除了選手之外，EWC 官方也繼續大撒幣照顧創作者，宣布祭出 200 萬美元（6400 萬新台幣）讓大家一起 Co-Stream。
台股恐回測3萬6？專家曝修正恐達6000點 網嗨翻：重壓0050時機到
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導台股近期賣壓升溫，10日終場重挫1478.9點，收在43,225.54點，單日成交金額衝上1.32兆元。由於指數自高點回落逾3000點，...
絕命終結站? 天外飛來"皮帶輪"砸破窗 屋主在家嚇壞
南部中心／劉尹淳、呂彥頡 高雄市報導高雄苓雅區一名屋主在家，沒想到天外飛來一塊沉甸甸的鐵製零件，砸毀家中玻璃，現場一片凌亂，讓屋主驚呼現實生活真的有絕命終結站。工務局調查發現，這塊硬物疑似是皮帶輪，從兩百公尺外的施工工地噴飛來的，已對承造人開罰9萬元，並要求立即改善。
鏡頭外的沈伯洋 張銘祐：陳水扁的預言會成真
（總主筆李彥謀／專訪）前總統陳水扁預言沈伯洋會逆轉勝，成為第二位民進黨籍台北市長；陳水扁是「選舉戰神」，即使退 […]
世界盃資格賽台灣隊利多！韓國招牌球星李賢重挑戰NBA將缺陣
體育中心／綜合報導世界盃資格賽首輪第三階段將在7月初登場，台灣隊將在客場面對韓國以及中國，對於各國來說這個階段的賽事相當重要，今天傳出最新消息，韓國隊招牌球星李賢重因為要挑戰NBA將缺陣第三階段賽事。
高雄醫院爆登革熱群聚！70多歲女住院確診「鄰房再驗出4例」 急成立機動防疫隊
[FTNN新聞網]記者吳峻光／綜合報導高雄市醫院發生登革熱群聚感染事件！疾管署今（12）日公告，指標個案為高雄市三民區一名70多歲女性，此前已二度住院，經採...
金控股東會1》金控超級股東會日 金控龍頭國泰、富邦發話看後市
今天是金控超級股東會日，國泰金、富邦金、中信金、台新新光金、玉山金、元大金和凱基金等舉行股東會，金控龍頭國泰金和富邦金動見觀瞻，國泰金董座蔡宏圖說，通膨已讓各國利率蠢動，後續須觀察升息。富邦金董座蔡明興看好SpaceX長線發展，股票具高度…
宏都拉斯吃台灣豆腐！斷交3年還欠133億未還 吳志中證實：正在追討
即時中心／温芸萱、許雯絜報導宏都拉斯與台灣斷交後轉向中國，原盼藉中國資金、投資與貸款帶動經濟發展，但近日卻傳出中國未完全兌現承諾，反而因低價商品湧入及中資商家擴張，衝擊本土產業與民眾生計。此外，宏國官方外債資料顯示，仍積欠台灣4.225億美元、約新台幣133.4億元債務，債權方還被標示為「China（Taiwan）」。對此，外交部政務次長吳志中表示，台灣對相關債務「正在追討當中」，並強調依法應償還。
50歲減肥最有效不是快走！日本爆紅「單腳站立運動」1個月狂瘦3KG，還有4大驚人好處一練就愛上
以為瘦身一定要狂跑步、爆汗才有效？其實很多人忽略了「越簡單越關鍵」的動作。最近旅日瘦身達人Junka分享一個在50歲族群中特別有感的減肥方法，只靠一個站立動作，就能同時啟動代謝、提升肌力，甚至幫助大腦
台積電有望不再缺水電！魏哲家曝「總統有大計畫」 坦言神山非常缺人才
[FTNN新聞網]記者吳峻光／綜合報導屏東科學園區今（12）舉辦半導體供應鏈專區聯合動土典禮，包括總統賴清德、台積電（2330）董事長魏哲家等大咖親臨現場。魏...
上櫃公司爆內線交易！前董座3兄弟涉重訊前買股進場 檢調搜索13處約談9人到案
[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導上櫃綠能類股「天宇工業」前董事長、總經理及副總經理吳姓三兄弟，涉嫌在2020年間與美國公司簽署儲能產品銷售合約後，進行內...
專訪／57歲花系列男神認再婚有「風險」 與女友同居7年仍不登記原因曝光
57歲林煒昔為花系列小生，他與同齡的總經理女友Cora（劉灼梅）交往進入第7年，雖然互稱老公、老婆，卻始終沒有踏進戶政事務所。Cora愛到深處，甜笑給林煒打超高分：「他沒什麼讓我不放心。」林煒則跟多數有過失敗婚姻的人一樣謹慎，認為再婚就代表「風險」。
差3倍！高股息ETF死亡之組除息秀 「這檔CP值」奪冠
股價差不多，怎麼配息CP值差這麼多？投資達人指出，6 月「高股息死亡之組」的除息秀馬上就要陸續登場，包括大華優利高填息30（00918）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）及凱基優選高股息30（00915），但這4檔股價都站在30元附近，但單次實質配息率（CP值），竟可以差到將近3倍。
全台最大好市多7/3開幕 官方曝3亮點
美式賣場好市多（Costco）在台灣有眾多門市，如今官方宣布，原先在高雄市前鎮區中華五路上的「好市多高雄店（也是台灣第一家好市多）」搬家計畫確定，新址在前鎮區的智科路35號、鄰近高雄港，預計2026年7月3日正式開幕；而新的高雄店有三大特色：：全台灣最大的好市多賣場、海景第一排、設有全台最多的汽機車停車位。
館長被罵舔共哭了！痛訴「年虧2億」只能轉戰抖音 網：個人造業個人擔
知名網紅「館長」陳之漢近日在直播中痛訴，近年因言論屢遭外界貼上「舔共」、「貶低台灣」等標籤，導致事業重創，這一年來已慘賠近2億元。他坦言目前只能靠抖音直播帶貨勉強維持生計，但仍無法填補巨大的資金缺口，讓他痛苦到半夜落淚。消息曝光後引發熱議，不少網友則冷回「個人造業個人擔」。
川普叫停空襲美股狂飆！專家曝台盤脫困看「這類股」 今2檔強勢站穩20日均線
[FTNN新聞網]實習記者盛琳／綜合報導美伊局勢瞬息萬變，美國總統川普（DonaldTrump）原揚言猛烈空襲伊朗，隨後卻於台灣時間12日凌晨在社群平台宣布取消打擊計...
鄭麗文華府行程突遭拔！陳世民曝「疑美論」惹毛老美：誰想見她
國民黨主席鄭麗文日前訪美，原訂拜會白宮國安會官員卻遭臨時取消，引發熱議。台大教授陳世民分析指出，鄭麗文長期散播「疑美論」，近期更在美公開抨擊對台軍售案是給民進黨貪汙空間，此舉形同羞辱美國政府，直接觸碰美方紅線。此外，鄭麗文過去十年的親中言論早已被美方掌握，其立場與美國協助台灣防衛的政策嚴重背離，加上其政治前景堪慮，最終導致美方決定拒見，讓此次訪美行程陷入尷尬局面。