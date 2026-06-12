立院國際投資台灣促進會成立大會（2） (圖)

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美國安會臨時取消會面 傳鄭麗文爭議言論惹惱華府
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文在美國訪問期間，原本安排要和美國國安會官員見面，結果卻在沒被告知原因的情況下，臨時取消會面，讓她吃了閉門羹；傳出是因為鄭麗文在美國的言論、以及對軍購態度，採到美方紅線，但鄭麗文卻在第一時間怪罪民進黨，綠營反嗆，先想想自己的言行舉止是否讓美方買單。
獨家／北勢國中將赴美參賽 主辦方發信特別介紹：來自台灣的國際隊伍
長期推動台美棒球交流的「北美台灣一級棒聯盟」創辦人陳文澤分享喜訊，台中北勢國中棒球隊獲邀赴美參加USSSA旗下賽事。令人振奮的是，主辦方在邀請信中特別介紹北勢國中的背景，並附上多個連結向各地球隊推廣台灣地理位置與文化特色。這項肯定讓陳文澤深感欣慰，象徵台灣青少棒實力成功躍上國際舞台，不僅讓世界看見台灣小球員的拼勁，更達成以球會友、促進體育外交的深遠意義，讓台灣孩子被更多人看見。
石油王錢太多！電競世界盃再灑6400萬「同步看直播」門檻意外超低
由沙烏地阿拉伯主導，2024 年起開辦的電競世界盃（Esports World Cup，EWC）自首屆賽會就祭出高達 6000 萬美元（約 19.5 億元新台幣）的超高獎金池吸引全球所有電競好手互，今年更將讓超過 200 個電競俱樂部，超過 100 多個國家的 2000 名選手一起競爭 24 個項目，高達 7500 萬美元（約 23.7 億元）的總獎金。沒想到除了選手之外，EWC 官方也繼續大撒幣照顧創作者，宣布祭出 200 萬美元（6400 萬新台幣）讓大家一起 Co-Stream。
台股恐回測3萬6？專家曝修正恐達6000點 網嗨翻：重壓0050時機到
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導台股近期賣壓升溫，10日終場重挫1478.9點，收在43,225.54點，單日成交金額衝上1.32兆元。由於指數自高點回落逾3000點，...
民生醫院爆「登革熱群聚」！ 高雄衛生局分析原因 開罰院方1萬5千元
高雄民生醫院爆發醫院登革熱群聚疫情，共有5例確診，指標個案為78歲女性，曾於5月29日至6月10日因病於民生醫院住院，6月11日再因發燒、頭暈、噁心等症狀至民生醫院急診後住院，經抽血檢驗當晚確診為登革
史瓦帝尼有意建交中國？林佳龍拋震撼彈否認
[NOWNEWS今日新聞]總統賴清德日前突破中國封鎖訪問我國非洲友邦史瓦帝尼，但近日傳出，史國總理戴羅素（RussellDlamini）在聽完學者報告後，有意與中國建交。外交部長林佳龍今（12）日表示...
金控股東會1》金控超級股東會日 金控龍頭國泰、富邦發話看後市
今天是金控超級股東會日，國泰金、富邦金、中信金、台新新光金、玉山金、元大金和凱基金等舉行股東會，金控龍頭國泰金和富邦金動見觀瞻，國泰金董座蔡宏圖說，通膨已讓各國利率蠢動，後續須觀察升息。富邦金董座蔡明興看好SpaceX長線發展，股票具高度…
世界盃資格賽台灣隊利多！韓國招牌球星李賢重挑戰NBA將缺陣
體育中心／綜合報導世界盃資格賽首輪第三階段將在7月初登場，台灣隊將在客場面對韓國以及中國，對於各國來說這個階段的賽事相當重要，今天傳出最新消息，韓國隊招牌球星李賢重因為要挑戰NBA將缺陣第三階段賽事。
台積電有望不再缺水電！魏哲家曝「總統有大計畫」 坦言神山非常缺人才
[FTNN新聞網]記者吳峻光／綜合報導屏東科學園區今（12）舉辦半導體供應鏈專區聯合動土典禮，包括總統賴清德、台積電（2330）董事長魏哲家等大咖親臨現場。魏...
專訪／57歲花系列男神認再婚有「風險」 與女友同居7年仍不登記原因曝光
57歲林煒昔為花系列小生，他與同齡的總經理女友Cora（劉灼梅）交往進入第7年，雖然互稱老公、老婆，卻始終沒有踏進戶政事務所。Cora愛到深處，甜笑給林煒打超高分：「他沒什麼讓我不放心。」林煒則跟多數有過失敗婚姻的人一樣謹慎，認為再婚就代表「風險」。
差3倍！高股息ETF死亡之組除息秀 「這檔CP值」奪冠
股價差不多，怎麼配息CP值差這麼多？投資達人指出，6 月「高股息死亡之組」的除息秀馬上就要陸續登場，包括大華優利高填息30（00918）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）及凱基優選高股息30（00915），但這4檔股價都站在30元附近，但單次實質配息率（CP值），竟可以差到將近3倍。
川普叫停空襲美股狂飆！專家曝台盤脫困看「這類股」 今2檔強勢站穩20日均線
[FTNN新聞網]實習記者盛琳／綜合報導美伊局勢瞬息萬變，美國總統川普（DonaldTrump）原揚言猛烈空襲伊朗，隨後卻於台灣時間12日凌晨在社群平台宣布取消打擊計...
被動元件全面回神！國巨*一日填息行情助力7檔奔漲停「這檔連拉出2根」 網嗨：突破前高啦
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（12）日台股加權指數收盤44,169.04點，漲1019.58點，漲幅2.36%，觀察今日被動元件個股趨勢，受惠於大盤表現強勢，資金回...
館長被罵舔共哭了！痛訴「年虧2億」只能轉戰抖音 網：個人造業個人擔
知名網紅「館長」陳之漢近日在直播中痛訴，近年因言論屢遭外界貼上「舔共」、「貶低台灣」等標籤，導致事業重創，這一年來已慘賠近2億元。他坦言目前只能靠抖音直播帶貨勉強維持生計，但仍無法填補巨大的資金缺口，讓他痛苦到半夜落淚。消息曝光後引發熱議，不少網友則冷回「個人造業個人擔」。
蔣萬安喊廢監察院 沈伯洋酸：只回選總統的議題
政治中心／王云宣、李志銳、張家維 台北南投報導總統府週四針對第七屆監察院人事，公布29人提名名單，其中包含前國民黨立委廖婉汝、侯友宜新腹謝政達，都在名單中，不過沒想到台北市長蔣萬安，周五一早就率先表態，主張廢除監察院，還喊話藍白立委全數否決，對此沈伯洋大酸蔣萬安，只回"選總統的議題"，還怒批藍營過去拒絕出席修憲委員會，如今形同雙標。
賣不下去還被軋上去！ 達人笑：散戶買到外資認錯
台股歷經連續6個交易日遭外資大舉提款後，12日出現戲劇性反轉，在三大法人同步回補帶動下強勢反彈。根據證交所統計，外資單日買超286.9億元，終結連6賣；投信買超129.37億元，自營商買超89.42億元，三大法人全面加碼，市場罕見出現「全面翻多」格局。對此，投資達人「股海老牛」表示「散戶買到外資認錯！」
快訊／台鐵高雄站「旅客落軌遭自強號撞」 從月台縫隙爬出
台鐵高雄站今(12)日下午發生旅客落軌事件，旅客遭165次自強號撞擊後，從列車及月台間縫隙爬出，該列車已延誤33分鐘，台鐵說明後續由鐵路警察持續處理中，目前高雄站上下行列車可正常行駛。（賴俊佑）
宏都拉斯欠台灣133億債務！吳志中證實「追討中」：該還的要還
以白蝦出口著名的中美洲國家宏都拉斯，與台斷交後轉向中國，卻未獲北京兌現經濟承諾，至今更仍積欠台灣高達133.4億元巨額外債。外交部政務次長吳志中今（12日）受訪證實，針對宏國的外債目前「正在追討當中」，他強調就算不談政治，依據國際法與商業規範「該歸還的都要歸還」。
愷樂雙胞胎孕肚現形！42歲凍齡近況曝光 上海育兒生活全公開
愷樂在Instagram公開多張生活照，只見她戴著黑色報童帽、身穿白色亨利領（Henley Shirt）長袖上衣，坐在窗邊對鏡自拍，臉上掛著招牌甜笑，42歲的她氣色依舊紅潤，凍齡模樣絲毫看不出歲月痕跡。由於身材仍相當纖細，從正面幾乎察覺不到懷孕跡象，她也幽默在照片上寫下：「這時...
鄭麗文華府行程突遭拔！陳世民曝「疑美論」惹毛老美：誰想見她
國民黨主席鄭麗文日前訪美，原訂拜會白宮國安會官員卻遭臨時取消，引發熱議。台大教授陳世民分析指出，鄭麗文長期散播「疑美論」，近期更在美公開抨擊對台軍售案是給民進黨貪汙空間，此舉形同羞辱美國政府，直接觸碰美方紅線。此外，鄭麗文過去十年的親中言論早已被美方掌握，其立場與美國協助台灣防衛的政策嚴重背離，加上其政治前景堪慮，最終導致美方決定拒見，讓此次訪美行程陷入尷尬局面。