立院在野黨團提三譴責案！卓榮泰遭控延宕NCC人事

國民黨與民眾黨立院黨團今（31）日在立法院會對行政院長卓榮泰提出三項譴責案，分別針對NCC人事案延宕、公視人事案延宕及非洲豬瘟防疫不力等議題。三案均逕付二讀，交付黨團協商，其中NCC人事案與公視人事案因朝野黨團無異議直接逕付二讀，非洲豬瘟譴責案則經表決，以59票同意、38票反對通過逕付二讀。

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

在NCC人事案爭議上，藍白黨團提案指出，卓榮泰自去年11月以來多次承諾盡速提名NCC委員名單，卻屢屢跳票。今年5月初，卓榮泰於立法院院會備詢時曾承諾當週提出名單，但直至7月31日行政院院會才公布委員名單。更嚴重的是，立法院黨團協商時，立委黃國昌踢爆行政院送至立法院人事資料時間為2025年5月，質疑行政院刻意延宕。

民眾黨團提案強調，行政院早已於去年底至今年5月間完成NCC人事案徵詢與確認，卻刻意壓案延宕顯有「政治考量」。卓榮泰被指以話術誤導國人，將NCC委員出缺歸咎於立法院不行使同意權，造成人民對立法機關誤解，此舉違反行政首長應維護憲政體制正常運作與行政中立原則。

立法院通過對行政院長的譴責案。（圖／國會頻道）

國民黨黨團則提案指出，依據「國家通訊傳播委員會組織法」第四條規定，行政院長應負責提名委員並送請立法院同意，卓榮泰非但未依法於期限內提出名單，延宕期間長達一年之久，更一再以話術欺瞞國會，惡意延宕NCC人事。

關於公視人事案，國民黨團提案表示，公視董事監察人提名延宕已久，社會各界質疑公視屢遭執政當權介入，不但完全悖離當年民進黨強力主張「黨政軍退出媒體」的訴求，且無法維持政府體制正常運作與行政中立原則，癱瘓公共媒體治理及專業職能。

針對非洲豬瘟議題，國民黨團提案指出，賴清德總統上台後近一年搞大罷免，政務嚴重廢弛，疏於防疫業務之把關落實，邊境管制因而產生漏洞，讓非洲豬瘟病毒入侵國內。台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，衝擊我國養豬相關產業，而民進黨為撇清責任卻將責任歸咎於地方政府防疫不力。

對於藍白黨團的譴責案，民進黨立委陳培瑜在大體討論時表示，NCC為依法設置獨立機關，這段期間藍白持續將其變成政治作秀舞台，感到非常遺憾。她公開呼籲不要癱瘓NCC運作，希望能依法審查，「拜託大家以公共利益優先，不要不爽就擋、要大家陪你們玩政治遊戲」。

國民黨立委翁曉玲則反駁指出，NCC已經長達15個月無法正常運作，影響廣電媒體業者、電信業者無法換照等，就是因為卓榮泰本應該要盡速提名，卻拖了一年尚未提名，「卓榮泰的行為已經不是第一次，整個民進黨政府對於行政機關運作的不重視，應譴責其違法濫權行徑」。

民眾黨立委張啓楷則直言，根本就是卓榮泰在癱瘓NCC，是用行政權癱瘓獨立機關，真正問題不在人數而是在人選，賴清德總統與卓榮泰應盡快提出適合人選。

