立院報告助高虹安貪汙脫罪？林楚茵質疑羅生門：高院和立法院法制局誰說謊

高等法院以立法院回函為由，認為助理費屬補助性質，改判新竹市長高虹安貪汙無罪，但民進黨立委林楚茵質疑，根據她拿到的立法院報告，內容沒有寫「助理費是補助費」。（資料照片／鄒保祥攝）

新竹市長高虹安貪汙助理費案二審逆轉、改判無罪，高院判決以立法院回函為由，指助理費屬於補助性質。不過，民進黨立委林楚茵質疑，根據她拿到的立法院報告，內容沒有寫「助理費是補助費」，高院和立法院法制局一定有一個在說謊。

林楚茵表示，高院判決書指稱，是依據立法院函覆的「法制局報告」認定助理費本質是補貼立委，但在她前天發函索資拿到的報告中，內容根本沒有寫「助理費是補助費」，這就衍生出一個嚴重的羅生門。

林楚茵質疑，是高院說謊？法官拿到報告後自行腦補、超譯，把法制局沒寫的內容塞進判決書，用來幫被告脫罪？還是法制局說謊？如果法制局給法院的版本真的有這句話，那就是立法院行政體系在回覆立委索資時，刻意隱匿、少給資料。

林楚茵指出，她拿到的版本跟法院的不一樣，「是法院無中生有，還是法制局欺騙立委？」

林楚茵呼籲立法院長韓國瑜出來面對，這句「助理費是補助費」到底是誰發明的？兩個單位，一定有一個在說謊。



