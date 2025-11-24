立院外委會通過反對中國扭曲2758號決議 藍白立委全缺席

民進黨立委王定宇24日擔任立法院外交及國防委員會議主席，會中通過2項臨時提案，分別為譴責中國長臂管轄我國人與駁斥中國扭曲聯大第2758號決議。(記者塗建榮攝)

〔記者黃靖媗／台北報導〕世界多國理念相近國家過去接連通過友台決議，反對中國扭曲聯大第2758號決議。我國立法院外交及國防委員會今(24)日也通過臨時提案，駁斥中國錯誤詮釋聯大第2758號決議。提案立委王定宇表示，對在野黨缺席臨時提案討論，以及立院院會至今未通過相關提案表達遺憾。

立法院外交及國防委員會今日邀請國家安全局副局長張元斌、外交部次長吳志中報告「日本首相高市早苗『台灣有事說』及『安保三文件修正』對區域安全及台海穩定的情勢研析」，並備質詢，會中通過2項臨時提案，分別為譴責中國長臂管轄我國人與駁斥中國扭曲聯大第2758號決議。

由民進黨立委王定宇、羅美玲、陳俊宇、陳冠廷提出的臨時提案，指出鑑於中國長期扭曲1971年10月25日聯大通過的第2758號決議，錯誤聲稱該決議支持其所謂「一中原則」，並藉此阻撓台灣參與聯合國及其他國際組織，為明確駁斥中國錯誤主張並重申我國立場，建請做成決議。

臨時提案的決議指出，「聯大第2758號決議僅處理中國在聯合國的代表權問題，全文未提及台灣，與我國無涉；該決議並未認定台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國可在聯合國代表台灣，亦不等同中國所主張之『一中原則』，此為無可辯駁之事實。中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬；唯有台灣的民選政府，才能在聯合國等國際組織中代表台灣人民」。

決議指出，「針對美國政府與國會及州議會、澳洲參議院及新南威爾斯州議會、荷蘭眾議院、加拿大眾議院、英國下議院、捷克參議院及眾議院外委會、比利時聯邦眾議院、瓜地馬拉國會、馬紹爾群島國會、貝里斯參眾議院及波蘭國會「波台國會小組」等民主國家中央或地方議會，先後以公開聲明或決議明確指出聯大第2758號決議未涉台灣地位，並駁斥中國之錯誤詮釋，表達支持台灣國際參與；除教廷例不洽助外，其餘我國友邦政府，亦在聯合國大會、世界衛生大會等多邊場合明確支持台灣獲納入聯合國體系；以及歐洲議會、歐盟執委會、對中政策跨國議會聯盟(IPAC)及全美議會交流理事會(ALEC)等國際民主力量所展現之堅定支持。立法院外交及國防委員會謹代表台灣人民致以誠摯感謝。」

王定宇在說明提案時指出，他也很遺憾在野黨國民黨與民眾黨，「似乎是不願或者不敢，都沒有在現場」，都離開會議的現場。

王定宇指出，身為人民選出來的國會，各國國會站在真實與正義那一邊，而我們的國會直至今日還沒有通過國會決議文，所以今天國防及外交委員會提出了臨時提案。

王定宇說，從開羅宣言、波茨坦宣言到2758號決議文，台灣的政治歸屬、主權歸屬從未被處理，也未被代表，台灣民主化後，9任總統都是台灣人民一票一票直選做出的選擇，證明主權在中華民國人民、主權在台灣人民身上。

