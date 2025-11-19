立院外委會通過聲援沈伯洋提案 籲中共應自我克制

中共點名民進黨立委沈伯洋立案偵查，並透過官媒威脅全球追捕。為聲援沈伯洋，立法院外交及國防委員會今天(19日)通過提案，指沈伯洋受中共立案調查一事，其言論應予以維護，否則民主自由體制必難存續，呼籲中共應自我克制，並給予嚴厲譴責。

中國官媒央視日前揚言透過國際刑警組織與跨境合作在全球抓捕民進黨立委沈伯洋。民進黨團日前提案，建請立法院會作成決議，譴責中共的跨境鎮壓惡行，該項提案逕付二讀，交付黨團協商。

為聲援沈伯洋，民進黨立委王定宇等人19日在立法院外交及國防委員會提案，強調中共對我國國人皆無管轄權，我國屬民主國家，即便意識型態不同，人民人身安全及言論自由皆受中華民國憲法保障。對於沈伯洋遭中共立案調查，其言論應予以維護，否則民主自由體制必難存續，更是攻擊我國憲政制度的核心，呼籲中共應自我克制，並予以嚴厲譴責。王定宇：『(原音)國防外交委員會呼籲中共作為大國，要以文明崛起贏得尊重，老是耍流氓手段，只有大但沒有文明可言，給予最嚴厲譴責，希望委員會一致通過。』

會議主席、國民黨立委馬文君詢問在場立委有無意見，台下只有民進黨立委在場，最終無異議照案通過。

此外，王定宇也提案，建請國防部研議「軍事教育條例」第8條及「國防大學組織規程」第7條條文修正的可行性，應明文規定國防大學設置軍、文職副校長各一人，以強化教育專業分工。對此，國防部長顧立雄表示，這不單純是副校長的問題，國防部會全面檢討，比如各學院是否新增文職人員參與等，都可以來研討，並允諾3個月內提出研議方案。(編輯：宋皖媛)