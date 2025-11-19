立院外委會通過臨時提案 建議國防大學設軍、文職副校長各一人

〔記者方瑋立／台北報導〕立法院外交及國防委員會今(19)日通過臨時提案，建議國防部研議修法可行性，明文規定國防大學設置軍、文職副校長各一人，以強化教育專業分工，並請國防部於3個月內提出研議方案，並提報立院國防委員會。

民進黨立委王定宇、林楚茵、沈伯洋、羅美玲、陳冠廷等人今天臨時提案並照案通過此提案，案文指出，國防大學作為國軍最高學府，肩負培育具有現代化思維與戰略視野軍官的重責。

案文續指，然而長期以來，校長及各級主管多由現役軍職幹部兼任，導致學校文化偏重紀律服從，缺乏教育行政與學術治理的專業背景，以部隊管理模式套用於學校運作的現狀，限制了學術發展、創新思維的孕育，已不符國防轉型與知識時代的需求。

案文強調， 為持續推動國防教育的現代化進程，國防部應參考國際軍事院校的經驗，建立軍事專業化與學術自主的優化平衡機制。藉由學術專業來領導學術事務，全面提升國防大學的教學品質、戰略研究能力及國際合作能量。

提案委員建議國防部，研議「軍事教育條例」第8條及「國防大學組織規程」第7條條文修正之可行性，建議明文規定國防大學設置軍、文職副校長各一人，以強化教育專業分工，並於修正期限文字後，請國防部於3個月內提出研議方案，並提報立法院國防委員會。

