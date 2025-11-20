立院外委會通過譴責中共案 黃國昌：問題就解決了嗎？

立法院司法及法制委員會審查法院組織法第106條條文修正草案等案，立委黃國昌會後接受聯訪。(記者田裕華攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕面對中國對我國民進黨立委沈伯洋展開及全球通緝，立法院外交及國防委員會昨通過譴責案，強調中共對我國人皆無管轄權，針對中共立案調查沈伯洋一事提出嚴厲譴責，呼籲中共應自我克制。對此，民眾黨主席黃國昌今受訪時說，外委會通過譴責案很好，但問題是接下來呢，問題就解決了嗎？

立院外委會昨由民進黨立委王定宇領銜臨時提出譴責案，同黨合計6位立委皆到齊，在野黨則僅有擔任會議主席的國民黨籍召委馬文君在場，全案獲無異議通過。

對此，黃國昌回應，譴責沒有問題，問題是譴責完以後下一步是什麼？民眾黨團很早就表明立場中國無權對我國任何一個公民恣意追捕，最重要是保護國民人身自由是政府責無旁貸的責任，但目前賴清德除了求助韓院長外，沒有什麼作為。

