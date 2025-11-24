立院外委會通過2決議案 譴責中國長臂管轄、駁斥扭曲聯大2758號決議

中華民國與中華人民共和國旗示意圖。Grok



中國公安立案調查民進黨立委沈伯洋，立法院外交及國防委員會先於11月19日通過臨時提案，對此嚴厲譴責，今（11/24）日再通過2提案，譴責中國長臂管轄我國人與駁斥中國扭曲聯大第2758號決議。

立法院外交國防委員會今日邀請國安局與外交部就「日本首相高市早苗『台灣有事說』及『安保三文件修正』對區域安全及台海穩定的情勢研析」進行專案報告，會中民進黨立委王定宇、羅美玲、陳俊宇、陳冠廷提出的臨時提案，譴責中國長臂管轄我國人與駁斥中國扭曲聯大第2758號決議。

提案內容指出，鑑於中國逕行宣布通緝我國現役之資通電軍、心戰大隊等維護國家安全之重要軍方人員，此舉已構成對我國國家主權的嚴重侵犯與挑釁；我國國軍肩負保家衛國、捍衛台灣民主憲政的神聖職責，且中國對台灣從不具有任何司法管轄權，絕不容許中國以其國內法進行長臂管轄。

提案譴責，中國此惡劣行徑再次證明其為區域安全穩定的麻煩製造者，外交及國防委員會對中國長臂管轄表達最強烈之譴責，並聲援被中國非法通緝的我國人民。現場通過臨時提案是，僅有民進黨立委在場，國民黨立委缺席，王定宇則對於韓國瑜並未支持沈伯洋表示遺憾。

提案立委王定宇說明，中國以不合法、不合國際慣例的方式進行長臂管轄、跨境鎮壓，過去大家只看到沈伯洋面對這樣的壓力，但其實在沈伯洋之前，國軍資通電軍、軍情局政戰局心戰大隊就有面臨同樣情形。

王定宇強調，中國對台灣完全沒有管轄權，卻以自己的政治判斷及國內法對我國民進行跨境鎮壓，是不合法的惡霸的行徑；這個提案是聲援所有國人，任何一個台灣的人民，不管有什麼主張、不管是什麼行業，中國都無權管轄，與政治立場背景無關，而是與我國主權獨立相關。

王定宇也提出「駁斥中國長期扭曲聯合國第2758號決議」的臨時提案，中國錯誤聲稱該決議支持「一中原則」以阻擋台灣參與國際組織，侵害我國權益，也影響台海和平穩定的現狀，決議中稱中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，唯有台灣民選政府才能代表台灣。

外交及國防委員會提案也代表台灣民眾，誠摯感謝美國、歐洲、澳洲等多國國會及國際組織，例如對中政策跨國議會聯盟（IPAC）、全美議會交流理事會（ALEC），相繼以決議或聲明釐清2758號決議未涉台灣地位、反對中國錯誤詮釋，並支持台灣國際參與。

