立院多次封殺國防特別預算 谷立言拜會韓國瑜、江啟臣

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）近期與立法院正副院長韓國瑜、江啟臣會面。翻攝自AIT臉書



聖誕與新年假期結束後，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）又馬不停蹄展開會晤行程。AIT臉書粉絲專頁今（1/9）日釋出谷立言與立法院正副院長韓國瑜、江啟臣會面的合影，並表示會中討論美台雙方如何攜手在安全、經濟發展、人民交流等方面強化合作。

為強化自我防衛能力，行政院會去（2025）提出1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議，如今多次在立法院程序委員會遭到國民黨與民眾黨團封殺，無法排入院會報告事項議程，儘管民進黨團漏夜排隊遞案，今仍遭封殺付委審查。

AIT過去曾公開與國防部長顧立雄、民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文與國民黨團立委的合影，今日則釋出於1月7日與韓國瑜、江啟臣會面的照片，表示一同歡慶新的一年，並討論美台雙方如何攜手在安全、經濟發展、人民交流等方面強化合作。

