立院大刪無人機預算 政院：國防沒有空窗期

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

行政院發言人李慧芝表示，無人機需要預算支持。（圖／行政院提供）

行政院提出8年1.25兆元的國防特別條例，立法院三讀通過7800億元國防特別預算，其中無人機預算遭大幅刪除。內政部長劉世芳今（11日）在行政院會上表示，日前因大雨失聯的馬太鞍溪工地主任，就是由消防署的無人機發現救出的；行政院發言人李慧芝說，國防沒有空窗期，相關部會正在研擬透過年度預算、追加預算，或另提特別條例建構國防自主無人機載具產業鏈。

對於立法院大幅刪除無人機預算，李慧芝表示，國防沒有空窗期，政府落實國防自主決心也不曾改變，目前相關部會正在研擬規劃中，包括納年度預算、追加預算，或另提特別條例，政府會用這些方式完整建構國防自主無人機載具產業鏈。

廣告 廣告

李慧芝說，無人機發展是國際趨勢，日本防衛大臣小泉進次郎，在社群網站貼文募集無人機計畫，因為他認為無人機發展是一刻都不能夠等待的；但在台灣，特別預算中21萬架無人機、1300艘無人船預算卻完全刪除。

李慧芝指出，無人機作用其實非常多元，劉世芳於院會中提到，之前因大雨失聯的馬太鞍溪工地主任，就是由內政部消防署所配發的無人機發現救出。劉世芳說，5月底全台各縣市消防機關已配有420架無人機，其中88架是行政院全額補助，作為科技化救災使用；另外，無人機專業飛手數量全台灣已經有1200人。

劉世芳也說，在這次救災經驗後，發現無人機在科技救災可以發揮很大作用，希望2029年時可達797架，讓全國每個消防分隊都有一組無人機，如果預算充足，希望消防署可採全額補助方式。

李慧芝提到，無人機預算部分，不論是納年度預算、追加預算或特別條例，都需要預算支持，可是今年度總預算從去年8月19日送到立法院，到今天為止已287天；而行政院馬上要在8月底再把明年度總預算送到立法院審議，希望立法院可以儘速完成今年度總預算，「不要讓立法院出現2本總預算都沒有審完的歷史紀錄。」



回到原文

更多鏡報報導

國造勇鷹將全數飛上天！漢翔接手全壽命維保 無人機核心技術＋混氫發電成長新翅膀

無人機是台灣國安戰略得自己造！賴清德喊拚亞洲中心 傳產老本行也能變出新飯碗

「橘黃光」振奮警消！無人機熱顯儀偵出生命跡象 失聯工地主任困大石待援

傅子純牙痛竟是血癌！沈玉琳曝「奪命前兆」：再拖3天就沒了