立院大開「中國制裁同學會」！石平：台日國防合作要突破禁區

日本維新會參議員石平率團赴立法院參訪。石平（左一）、王定宇（左二）、沈伯洋（右一）都遭中國制裁。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 遭中國制裁的日本維新會參議員石平來台訪問，並於今（9）日赴立法院參訪。他說，台日應該不斷加強合作，來對付在某種意義上是人類歷史上最兇惡的極權國家，也就是他出生的中國。他也說，他這次來訪有個目的，就是跟台灣的立法院同仁深入交流，並要突破禁區，比如國防合作要取得一定突破，不能再拖延了。

石平今上午率訪團成員，包括石平事務所秘書一色正春、靜岡大學教授大野旭、千葉工業大學準教授近衛飛鳥、印太戰略智庫執行長矢板明夫赴立法院拜訪。民進黨立委王定宇、沈伯洋、羅美玲、陳俊宇、黃捷、李坤城、張雅琳等人出席。

王定宇致詞表示，台日在歷史、文化、地緣、經貿往來都非常密切，而且台日合作對於區域會有很大的助益，不管在安全、經濟上都有很大的幫助。他並說，台日也可以彼此學習建立面對天災、地震的各種韌性能力。

這時候，沈伯洋來到現場。王定宇隨即笑說，他、石平、沈伯洋都是被中國通緝的，今天有個「中國制裁同學會」，不過沈比較嚴重，「等級比我們高一點，現在是全球通緝」。

王定宇強調，台日關係密切而且是唇齒相依，增進交流對彼此都很正面，且對第一島鏈、印太地區更是非常重要的事情。他說，台灣跟日本是不能不合作，台灣跟日本也不能不交流，這是一個必然而且必要。

石平致詞說，他今天很高興能夠到台灣、中華民國的立法院來參觀，除了見到許多國會議員同仁，也很榮幸見到王定宇、沈伯洋，因為三個人都被中國政府制裁，「而且王委員還是我的大前輩」。他說，他在日本是唯一一個被中國政府制裁的議員，這說明日本國會還不夠努力，還沒有做出很多的成果，希望能多幾個被中國政府制裁的議員，就說明國會做了很多好工作。

石平指出，他深切感受台灣、中華民國是個非常成熟的民主國家，有非常成熟的議會機制，而日本也是，因此，台日有共同理念，都是民主國家、國際社會家庭的一員。他說，台日應該不斷加強合作，來對付在某種意義上是人類歷史上最兇惡的極權國家，也就是他出生的中國。

石平說明，對付中國並不是要跟中國怎麼樣，而是為了保護、保衛、維持亞洲的和平與安全，為了維持台灣海峽的和平與安全，甚至為了維護整個印太地區的和平與安全，台日都需要做很多事。他說，他這次來訪有個目的，就是跟台灣的立法院同仁深入交流，並要突破禁區，比如國防合作要取得一定突破，不能再拖延了。

石平指出，台日兩國攜手維護台灣海峽的和平，台灣海峽的和平就是亞洲和平，就是印太地區的和平，甚至是世界的和平。他強調，「我們是為和平而戰，所以希望以後一起努力，然後共同創造一個和平的亞洲、和平的世界。」

