立院密會後解密！顧立雄說明1.25兆軍購 國防部公布7大裝備採購方向

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

立法院外交及國防委員會今（19）日就國防重大採購案召開秘密會議，國防部會後首度釋出可公開內容，揭露總額上限1.25兆元的特別預算規模與對美軍購重點，其中大量無人機與多項精準打擊裝備首度曝光，國防部也呼籲朝野立委支持相關法案，共同強化國家防衛能力維持台海和平。

國防部呼籲朝野立委支持相關法案，共同強化國家防衛能力維持台海和平。（圖／方炳超攝）

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄，針對「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案進行專題報告並備詢，全程以秘密會議方式進行。會議結束後，顧立雄表示，「我們會將可以公開的部分，我們下午會提供一份資料過來。那就這些可以公開的部分，那委員就可以公開的部分來對外說明。」稍早，無涉及機密部分書面資料已送交立院。

廣告 廣告

根據國防部說明，該特別預算規劃期程為2026年至2033年，總金額以上限新台幣1.25兆元為原則，聚焦精準火砲、遠程打擊、無人載具、AI與指管系統等七大類裝備，目標在於建構高度韌性、具全面嚇阻能力的防衛體系。

國防部指出，國防預算條例草案呼應總統賴清德於2025年11月26日主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會的政策方向，三大核心特色包括「建構防衛體系、打造『臺灣之盾』」、「引進高科技與 AI、加速擊殺鏈」以及「厚植國防產業、打造非紅供應鏈」，並透過不對稱戰力的整合，提升整體作戰韌性。在作戰層面上，將打造具高科技輔助的多層次反彈道及防空系統，強調作戰平臺、感測器與指管系統的融合；戰略層面上，則藉由國防自主與技術轉移，建立安全可靠的非紅供應鏈。

在具體採購項目方面，國防部首度公開「七大採購重點項目」。一、在「精準火砲」部分，將籌購M109A7自走砲60門，搭配精準彈藥4080發，以及彈藥車60輛、救濟車13輛、榴彈與相關附屬裝備。

二、「遠程精準打擊飛彈」則包含82套海馬士多管火箭系統、1203箱精準火箭與420枚戰術區域飛彈。

三、「無人載具及其反制系統」，國防部規劃採購反甲型無人機飛彈系統（ALTIUS-700M共1554架、ALTIUS-600ISR共478架），另包含濱海監偵型與攻擊型無人機（含沉浸、投彈、自殺）在內的各式無人機合計20餘萬架，以及無人艇1000餘艘，同時納入無人機反制系統建置。

四、「防空、反彈道與反裝甲飛彈」方面，將籌購標槍反裝甲飛彈70套（1050枚），拖式2B反裝甲飛彈24套（1545枚），並同步強化各式防空與反彈道飛彈系統。

五、另在「AI 輔助與 C5ISR 系統」方面，將導入AI輔助決策支援系統，並建置戰術網路與部隊快速情資分享應用套件。

六、「強化作戰持續量能相關裝備」，國防部規劃擴增軍備產線，包含擴增彈藥、發射藥、槍彈底火、高能炸藥、夜視鏡與化學防護面具等產線，以及新型甲車組裝線；機動阻絕器材：提升戰場阻絕能力；在產線尚未建置完成前，將先行籌購120公厘、105公厘戰車彈、30公厘機砲彈與155公厘榴彈發射藥包。

七、「臺美共同研發及採購合作之裝備、系統」，獲取新興科技系統，提升不對稱戰力。國防部指出，目前「M109A7自走砲」、「海馬士多管火箭飛彈系統」、「ALTIUS反甲型無人機飛彈系統」、「標槍反裝甲飛彈」及「拖式2B反裝甲飛彈」等5項已完成美方知會國會程序，其餘案項仍由美國防部加速內部審查中，後續將視立法院核定額度進行適度調整。

國防部強調，中共近年持續以「由訓轉演」、「由演轉戰」方式升高台海軍事壓力，特別預算有助於在兼顧經費穩定與規模完整下，快速補強戰力缺口，並重申「投資國防就是投資和平」，呼籲朝野立委支持相關法案，共同強化國家防衛能力維持台海和平。

更多FTNN新聞網報導

黃國昌訪美返台態度更硬！反對政院1.25兆軍購特別條例 民眾黨將拋自提方案

軍購機密被黃國昌帶出場！林楚茵曝：還好馬上追回 本人親吐三字回應

黃國昌反1.25兆軍購特別條例喊「自提版本」 顧立雄回嗆：沒必要

