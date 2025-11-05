立院審停砍公務員年金案 銓敘部：年改有效果應持續
（中央社記者王揚宇台北5日電）立法院司法及法制委員會今天排審國民黨團等提案，希望停砍公務員退休金。銓敘部長施能傑說，從基金永續經營的角度來說，過去年改很有效果，應持續進行，如果停止會讓水庫的錢更早用完。
立法院司法及法制委員會今天排審國民黨團、立委所提的公務人員退休資遣撫卹法，共有26個版本。修法重點包括修正退休所得替代率自民國113年1月1日起不再調降或終止適用，或於114年後不再調降，以及審定退休所得隨在職人員調薪重新計算或按消費者物價指數（CPI）累計成長率調整。
委員會開會後，朝野發言時針鋒相對。銓敘部所提書面報告指出，修法版本中，關於停止逐年調降退休所得替代率，以及恢復退休人員月退休所得隨現職人員待遇調整部分，建議不採用。
銓敘部表示，年改後，公、教人員退撫基金用罄年度分別從民國120年及119年延後至138年及134年，因112年7月1日以後初任人員個人專戶制的實施，用罄年度分別提前至134年及131年，若修法自113年1日1起停止調降退休所得，將使公教人員退撫基金用罄年度分別再提前至130年及128年，受影響的是所有現職人員及已退人員的退休權益保障。
針對外界質疑政府是否沒有編預算改善基金財務，銓敘部指出，107年至113年年改所節省經費給基金的挹注款，已累計有新台幣2590億元，另外政府對公保負債採完全負擔，並已接近完成撥補約5800億元。
施能傑說，從基金永續的角度來看，過去年改很有效果，應持續進行，這是共好的方式，要繼續進行，如果現在停止調降，會讓水庫更早沒了。
考試院秘書長劉建忻指出，年改有檢討機制，過去因物價上漲已調整2次，大致反映CPI的漲幅，因此關於隨CPI調整議題，可以交換意見。
劉建忻說，至於停止調降所得替代率部分，基於基金財務考量，希望讓現行法律的這段時間走完，且不管怎麼看精算報告，都有用罄年限，這就代表基金沒有永續，如同水庫一樣，既然知道20年後會用完，現在應該討論如何引進活水，不是想要提前用多一點。
劉建忻表示，外界認為可以靠政府撥補，但要注意的是，因為人口結構改變，20年後的退撫基金，在公務員部分，每年的收支短差會超過1000億元，教育人員也一樣，然而政府不只揹著公教人員，勞工也是政府的責任，因此要把眼光放遠一點。
上午會議進行到11時20分許，會議主席、國民黨立委翁曉玲宣布休息，下午2時30分繼續開會。（編輯：翟思嘉）1141105
