立院審停砍公立學校教職員年金 鄭英耀指現行制度仍足以保障

停砍公教年金修法，立法院司法法制、教文委員會聯席併案審查《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文，教育部長鄭英耀會前受訪表示，大部分老師退休後有很好的生活安排，目前資料顯示，還有85%的退休教師平均月退金在5.8萬。

教育部長鄭英耀指出，「包含到年改結束以後，領5萬以上還有69%，平均大概每個月還可以領到5.3萬。」

鄭英耀說，年改結束後仍有69%的老師月退5萬以上，現行制度應足以保障退休生活。

而立院群賢樓外，經民連以行動劇呈現公教、勞工、農民、國民年金被保險人的年金落差，抗議國民黨與民眾黨提出停砍年金修法。

經民連智庫研究員黃亭偉表示，「保障老年基本生活仍有不足，真正的原因是在公教以外的勞工，廣大民眾的退休經濟安全保障不足。」

多位國民黨立委表示，年改上路後退休者生活困難，應從去（2024）年起停砍年金，不是回復到過去水準。民眾黨團提案今年起停砍並撥補，民進黨團認為恐造成不公，重退休輕現職者。

國民黨立委王鴻薇說明，「有提到113開始停止或114年停止，所以不是說要把它完全恢復。」

民眾黨立委張啟楷則表示，「同時對勞工都是該撥補就要撥補，對公教也要撥補就撥補，只要撥補做到了，勞工不會破產，公教也不會破產。」

民進黨立委吳思瑤提出，「絕對不要拿犧牲現職老師們的權益，來換得我們退休年金停砍的這個目標。」

藍綠白立場未變，有國民黨立委認為，《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案已全保留送出委員會，交付朝野協商，教師部分應比照辦理，不用再討論，不過目前已進入逐條審查。

