立院審家暴法 王婉諭籲：對加害者增設電子監控機制

時代力量黨主席王婉諭。(記者林哲遠攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院社會福利及衛生環境委員會今日排審「家庭暴力防治法部分條文修正草案」。時代力量黨主席王婉諭表示，支持針對家暴加害者增設電子監控機制，呼籲朝野及行政機關應放下本位主義，積極建構公權力防線，避免悲劇再次發生。

王婉諭認為，在談到更多修法細節之前，社會必須正視今年7月兩起家暴殺人案背後的沉痛教訓。首先是土城張女命案，受害者已取得保護令，但加害者仍不斷騷擾，甚至在開庭後尾隨追撞，持刀械奪去兩姊妹性命；第二個是夜店公關案，被害者在保護令核發數小時後，遭不甘分手的施暴者埋伏殺害。

王婉諭強調，這3個生命逝去的故事，突顯了同一個問題，就是保護令有他的極限所在。雖然保護令能有效嚇阻八成暴力再犯，但對於極端暴力者而言，保護令就只是一張紙。去年台灣總共有超過2千件違反保護令的案例，這種社會無法接受也不能容忍的風險，必須透過公權力介入預防。

她呼籲，立法院與行政機關，支持在《家庭暴力防治法》中，增設得採取電子監控的條文。這在國際上早有前例，包含法國、西班牙、英國等國家，都針對「家暴加害人」的電子監控進行立法，概念上可將其想像成性侵犯的電子腳鐐，當加害人違反保護令、出現在被害者附近時，將會即時預警，藉此降低攻擊風險，並讓司法、警政機關得以即時協助。

「儘管我支持導入電子監控，這並非萬靈丹，後續的配套措施至關重要。」王婉諭表示，如果背後沒有順暢的跨部會合作，讓被害者可以即時獲得協助，悲劇仍然有可能重演；再者，實務上該怎麼運作？怎麼避免預警機制反過來讓被害者的隱私受侵犯？這些都是修法過程中必須討論的細節，但有了電子監控的機制，不論司法、警政機關，也才能夠多一種選擇、多一個強制力。

最後，王婉諭呼籲，目前包含警政署、司法院、衛福部、法務部等皆曾表態支持，希望各機關能把支持轉化成行動，放下本位主義的推托，用跨部會的力量一起建構電子監控系統，為家暴受害者建立另一道後盾。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

