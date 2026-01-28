立院審查中選會提名人 游盈隆重申支持公投綁大選

立法院內政、司法及法制委員會28日聯席會議審查，行政院函送中央選舉委員會委員提名名單，被提名人7人列席備詢。

行政院秘書長張惇涵表示，「秉持著含納各黨推薦，橫跨朝野背景，兼具理論實務，以及中央地方經驗，我們就相關的領域遴選了7位被提名人。」

立委也關切，中選會主委被提名人、台灣民意基金會董事長游盈隆，過往長期從事政治評論與民意調查，未來若出任主委，如何確保角色分際與行政中立。

游盈隆說：「如果通過中選會主委的人事同意權，我將辭去台灣民意教育基金會的董事長，也辭去董事。」

針對不在籍投票議題，游盈隆表示，如果立院通過不在籍投票，中選會將依法行政全力以赴，但如果在九合一地方選舉實施不在籍投票，就現階段來講肯定是一場災難，從公民投票開始，分階段施行逐步累積經驗是比較好的做法。

游盈隆認為，「不在籍投票立刻就要實施，在2026的這次九合一地方選舉，那是幾乎所有的人，包括22個地方的選舉委員會，也就是各縣市六都都期期以為不可，應該要分階段然後實施之後，能夠獲得社會的信心。」

游盈隆也表示，「我支持公投綁大選，而且也沒有不支持的空間。2018年是一個惡夢，而且這個惡夢的形成，有一些條件支持。」

游盈隆重申支持公投綁大選的立場，並表示2018年混亂的形成，與多項條件有關，由於當年共有10項公投，在中選會公告後僅一個多月就要投票，導致整體選務秩序大亂，經過朝野幾年來的共同體認，已修法將公投公告到投票的期間，從1個月延長為3個月，這是一項重要的制度調整。