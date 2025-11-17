立院審查勞工保險條例 洪申翰備詢 (圖)

很多人以為中風是「說來就來」的事，但其實身體早就偷偷發出警告。只要你懂得觀察，就能提早預防、避免遺憾。 中風常見5大前兆 1、臉歪嘴斜：表情忽然不對稱，一邊臉垮下來2、單側無力：一隻手或腳沒力、舉不起來或感覺怪怪的3、說話含糊：講話變慢、咬字不清楚、甚至講不出話4、視力模糊：一邊眼睛看不清楚，或突然出現視線黑影5、頭暈嘔吐：突如其來的劇烈頭痛、暈眩或噁心感 ▲如果你或家人出現這些症狀，不要再等！馬上送醫才是關鍵。 日常這樣做 中風風險自然降 中醫體系醫療長周宗翰醫師指出，中醫預防中風，重點在「養氣活血、穩定血流」。這幾點，記下來照做最實在： 1、早睡早起、避開熬夜：睡不好＝血管壓力大，容易血液黏稠2、定時喝水，不要等口渴：尤其是早上起床與睡前2小時，要補充水分幫助血液流動3、多按太陽穴、風池穴、合谷穴：放鬆頭頸壓力、幫助循環穩定 4、煮湯放點天麻＋山藥：天麻可助腦部循環，山藥養脾胃、護血管彈性5、壓力大就用拳頭按摩耳上方筋膜：筋膜放鬆，腦壓就不會一直處在臨界點 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·醫警告：「起床後這4個動作」恐害你中風與心梗！ 排便最好

常春月刊 ・ 1 天前