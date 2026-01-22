立院審查總統彈劾案 徐巧芯：賴清德無德、不清又賴皮還唬爛

立法院今（22）日審查賴清德總統彈劾案，國民黨立委徐巧芯在院會中，再次表達為什麼要發起彈劾總統的原因，她同時直指賴清德是無德、不清又賴皮。最可笑的是，民進黨51席立委中，只有3位願意出來表達不同意彈劾賴清德，「賴清德如此沒有票房嗎？只能說可憐啊！」

徐巧芯。(圖/中天新聞)

徐巧芯在院會發言批評賴清德總統後，還在臉書貼出發言內容。她說，過去賴清德擔任市長，可以200多天不進議會被彈劾，如今賴清德擔任總統，再度違反自己選前的承諾，不敢進國會面對民意。一樣的賴清德，賴皮成性。

徐巧芯表示，國情報告不來說是違憲，連立法院依法邀請被彈劾人到現場，賴清德也一樣不敢來，不敢來也就不敢來，但卻又在胡扯因為違憲不來。在選舉前是務實的台獨工作者，中華民國、中華民國憲法是災難；選上總統以後，卻把憲法當成擋箭牌，天天掛在嘴巴旁邊，但是解讀的方向與內容卻不倫不類，按照自己的喜好曲解，用來逃避監督。如今，連替自己辯護為什麼不應該被彈劾都做不到。

徐巧芯指出，此時此刻賴清德正在其他地方演講，說著沒意義的廢話，也不願意來國會聽聽不同意見，爭取更多不同意見者的支持與認可。所以我們旁邊只有賴世凱、清德宗的人形立牌代表。同時，最可笑的是，在立法院民進黨51席立委中，只有3位願意出來表達不同意彈劾賴清德，難道替民進黨的主席、總統說明為何不需要被彈劾，都沒人願意嗎？賴清德如此沒有票房嗎？只能說，可憐哪。

賴清德。(圖/中天新聞)

徐巧芯說，一個40%的少數總統，不願意跟立法院的多數溝通，卻發動大罷免，把與其意見不同的人都說成是雜質，本來自以為是從從容容、遊刃有餘，要濫用罷免制度顛覆國會；結果被全國人民打臉32:0，匆匆忙忙、連滾帶爬，國會一席都沒有改變，最可恥的是，這麼明顯的期中考被當掉，賴清德竟然還聲稱「藍白沒有得到教訓」，很抱歉，賴清德以為人民健忘嗎？國人給的教訓在726和823是給賴清德、民進黨，賴清德，你們怎麼沒有得到教訓？

徐巧芯表示，至今賴清德是總統身兼黨主席，都不願意與在野黨溝通，以一個少數總統來說，這樣自以為老大的態度，甚至扯什麼「在野獨裁」，又再一次鬧笑話。從來只有擁有行政權會擴權獨裁，在野黨、立法院的工作是監督、限縮執政權無限擴張，讓五權能夠權力分立，但在賴清德眼裡，看不到自己的自大、獨裁的本質，反而指控要監督總統，避免行政權過度擴張的立法院是在野獨裁，這句話的不合理，連一般有上過國中公民課的人都知道在胡扯，就你賴清德最敢講，臉不紅、氣不喘的成為一則又一則的政治笑話。

徐巧芯指出，即使被全民嘲笑，但賴清德仍然不自覺，自我感覺良好，把一國元首的位置當成其過去的台南市長格局在做。評估一個政治人物，要看他做了什麼，不是說了什麼。口中喊著團結，但卻沒有任何具體的作為，這種就叫做「唬爛」。

徐巧芯接著說，身為三軍統帥的賴清德，要採購軍購的時候大手大腳，動不動是1.25兆元特別預算、新增3000億元國防預算，但對於國軍基層士兵、警消人員卻極其苛刻。軍人待遇條例、警消所得替代率兩部法案三讀通過，無論是否送去釋憲，結果出來前就是應該依法編列預算，結果行政院送進一份違法預算，幾百億的加給不願意編列，這不是再一次讓「社會防衛韌性」最重要的軍警消寒心嗎？

徐巧芯表示，軍人待遇按照法律通過，志願役加給加上後，最基層弟兄的待遇其實也就是5萬多元，僅達到社會平均值，而軍人弟兄卻是要犧牲自己自由，承擔更多風險，該給的加給，包含原本法律當中列出的「超時加給」等權益，因為賴清德莫名執拗，這樣制度化的好機會被視而不見。而且這樣的法律，能夠吸引更多優質人才投入軍旅，不適合者有汰除空間，不需要顧忌目前部分戰鬥部隊只剩下70%的編現比而不敢汰除。身為三軍統帥，建立一個更優良的建軍體制是他的義務，但賴清德政治掛帥，眼睛只看著美國人，就是不看看辛苦的自己人。

徐巧芯還指出，兩岸關係被賴清德搞得越來越糟，導致國軍弟兄工作量急增，再加上少子化問題、提前退伍，願意入伍的人越來越少。請問買了這麼多武器，像F-16V一樣買了老半天都沒來，未來到底還有多少人願意投入軍旅？日前新聞報導，台灣要採購20萬架無人機，不過國軍目前只有15、16萬人，以後只會更少，前幾天賴清德還嬉皮笑臉說現在貓狗比小孩多，花大錢買了武器誰來操作？貓狗嗎？還是賴清德？

徐巧芯說，或許會有人問為什麼是要彈劾賴清德，而不是對卓榮泰發動倒閣？因為在我國的政治制度裡，不是美國的總統制，也不是日本、德國的內閣制，與法國的半總統制也有很大差異。簡單來說，中華民國的總統有權無責、行政院長有責無權。更簡單來講，行政院長並非由立法院同意任命，基本上是聽命於總統，所以即便倒閣，只要賴清德不一起重選，賴清德甚至可以持續任命一樣的人。政治的衝突，只要賴清德一天死性不改，就會持續下去。

徐巧芯強調，所以真正憲政、國家的亂源、政治的毒瘤，是賴清德總統，而不只是一個用完即丟的卓榮泰院長。所以必須用彈劾的方式，讓賴清德了解自己應該肩負的政治責任。

徐巧芯指出，賴清德總統，無德、不清，又賴皮。這段日子以來，我們看不到賴清德有任何轉變的空間。所以她要請所有國人同胞，給立法院不分黨派的立委清楚指示，同意彈劾賴清德，停止這樣為所欲為的施政，讓國家的政治回到正軌，全心投入民生經濟發展，終止惡鬥。

