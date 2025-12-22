中央社

立院審查衛星廣播電視法 陳崇樹列席說明 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

立法院交通委員會22日審查「衛星廣播電視法」部分條文修正草案，NCC代理主委陳崇樹（中）列席說明。

中央社記者徐肇昌攝 114年12月22日

立院審查衛星廣播電視法 陳崇樹列席說明 立法院交通委員會22日審查「衛星廣播電視法」部分 條文修正草案，NCC代理主委陳崇樹（中）列席說 明。 中央社記者徐肇昌攝 114年12月22日
立院審查衛星廣播電視法 陳崇樹列席說明 立法院交通委員會22日審查「衛星廣播電視法」部分 條文修正草案，NCC代理主委陳崇樹（中）列席說 明。 中央社記者徐肇昌攝 114年12月22日

其他人也在看

張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝　警追「冷錢包」查金流

張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝　警追「冷錢包」查金流

27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。

三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前62
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」

金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」

婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...

styletc ・ 1 小時前2
粿粿偷吃王子！范姜彥豐甩2個月低潮　喊「重新出發」：選擇更踏實的路

粿粿偷吃王子！范姜彥豐甩2個月低潮　喊「重新出發」：選擇更踏實的路

粿粿與丈夫范姜彥豐的婚變風波延燒逾一個月，期間伴隨婚外情指控、情緒化發文與高額求償金額，引發網路高度關注。日前傳出雙方終於透過協商達成離婚共識，外界最關心的「離婚價碼」也已有定案。近日范姜彥豐發文吐心聲，「重新出發不是回到起點，而是選擇一條更踏實的路」。

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前11
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光　在校表現校方全說了

北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光　在校表現校方全說了

台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。

三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前74
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因

張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因

捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。

三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前65
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了　未來20天「1類人」要注意

北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了　未來20天「1類人」要注意

27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前232
張文化名「張鋒嚴」網購作案工具！籌畫近2年　筆電存完整犯案計畫

張文化名「張鋒嚴」網購作案工具！籌畫近2年　筆電存完整犯案計畫

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導捷運台北車站及中山誠品南西店近日爆發隨機攻擊案件，檢警從兇嫌張文留存在網路雲端的資料中，得知完整作案計畫。進一...

FTNN新聞網 ・ 2 小時前13
蘋果最強敵手出現了？大陸「豆包手機」震撼科技界　遭全境封殺

蘋果最強敵手出現了？大陸「豆包手機」震撼科技界　遭全境封殺

字節跳動旗下的「豆包智能助手」近日在科技界引起轟動，因其強大的跨應用程式AI代理能力，被譽為AI手機界的規則破壞者。這款手機雖然目前僅作為業內實驗機種，並採用F碼限量購買，但其推出已在市場上掀起巨浪，顯示出中國大陸在新興科技領域的強大潛力。

中天新聞網 ・ 1 天前13
隨機殺人犯張文媽媽是陸配？他揭國軍「很多」：有人已升中將，綠營還想說嘴？

隨機殺人犯張文媽媽是陸配？他揭國軍「很多」：有人已升中將，綠營還想說嘴？

台北市19日發生震驚全台的隨機殺人案，27歲嫌犯張文在台北車站投擲煙霧彈，而後到中山站誠品百貨南西商圈持刀殺人後墜樓，最終送醫不治，此案累計4死、6人輕重傷。由於張文頭戴防毒面罩、疑似身著防彈背心，小腿綁上護具，加之檢警在其住處搜出煤油桶、汽油彈製造工具等，明顯預謀犯案，背景及犯案動機備受關注。對此，前立委蔡正元直指，綠營大做文章說張文母親是中國大陸人，事......

風傳媒 ・ 1 天前627
警方作為遭疑！藍營反問不給方仰寧的是誰？

警方作為遭疑！藍營反問不給方仰寧的是誰？

[NOWnews今日新聞]台北市19日發生隨機殺人事件，造成4死多人受傷悲劇。對於民進黨台北市議員簡舒培質疑：「連續縱火後還能犯案北市警網到底出了什麼問題？」藍營人士今（21）日直言，最沒資格見獵心喜...

今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前256
蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍　結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了

蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍　結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了

49歲的蕭淑慎2005年時曾以《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎最佳女主角獎，當時胸前開深V到肚臍的黑色禮服相當經典，相隔20年，她與老公梁軒安拍攝甜蜜寫真，再度穿上這套禮服重現「金鐘奶」，時隔20年竟沒有太多差別，彷彿穿越時空。

鏡報 ・ 1 天前8
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍

軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍

軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍

EBC東森新聞 ・ 21 小時前56
斐陶斐回歸：學歷傲慢又回來了

斐陶斐回歸：學歷傲慢又回來了

我對高虹安的第一印象來自她在《面試郭台銘》一書中，鉅細靡遺描述全台首富與她見面時的場景，彷彿粉絲與偶像見面，粉絲是郭台銘。 第一次與郭台銘見面時，高虹安說她準備的自我簡介只有幾張照片：「是一種蘋果已故創辦人賈伯斯演講的style」。而郭台銘一見到她便從他家的餐桌「蹦蹦跳跳地衝過來」，臉上是「想不到的萌萌笑容」，對著她說：「高小姐你好，看你的樣子，不愧是北一女樂儀隊旗隊。」

思想坦克Voicettank ・ 4 小時前130
2025色色榜單出爐！統神SWAG首播破百萬觀看　台灣老司機最持久

2025色色榜單出爐！統神SWAG首播破百萬觀看　台灣老司機最持久

（記者周德瑄／綜合報導）成人直播平台SWAG今日發布2025老司機年度報告，統神憑藉首播摸男優下體內容奪下年度 […]

引新聞 ・ 18 小時前1
謝震武難得開酸！黃國昌「這句話」慘淪笑柄　林俊憲語塞引來賓爆笑

謝震武難得開酸！黃國昌「這句話」慘淪笑柄　林俊憲語塞引來賓爆笑

即時中心／高睿鴻報導民眾黨主席黃國昌時常有驚人發言，近期他前往文化大學演講時，竟突然自信滿滿地向學生宣稱，以自己的學經歷，若當年「做出不一樣的選擇」，今天「最起碼當一個部長」。此番言論迅速掀起熱議，同時，似乎也成為許多政治對手的笑柄、還被當成玩笑梗。連一向主持節目客觀平穩、風格不辛辣的媒體人謝震武，近日都在民進黨立委林俊憲發言時，突然發問「以你個人的資歷，最起碼是不是該當個部長？」，引發現場一片笑聲。

民視 ・ 1 天前180
學界挺「五老星憲法法庭」！連署名單被網起底「與大罷免重合」

學界挺「五老星憲法法庭」！連署名單被網起底「與大罷免重合」

憲法法庭5位大法官19日判決《憲法訴訟法》修正條文違憲，但開會人數甚至未達舊版3分之2的6人門檻，引發爭議。挺綠學界、法界為此發起連署力挺，甚至譴責缺席的大法官，反遭網友起底跟大罷免連署名單高度重疊，被網友酸爆「綠友友清單」、「五老星憲法法庭」。

中天新聞網 ・ 1 小時前38

MLB》道奇延遲支付玩超大！美媒分析「贏球抵債」模式

洛杉磯道奇隊儼然成為新一代「邪惡帝國」，隨著明星守護神迪亞茲（Edwin Díaz）以3年6900萬美元（約新台幣21.7億）合約加盟，道奇隊的「延遲支付」總額已正式衝破10億美元（約新台幣315億元），預計要到2047年才能全數付清。這項驚人數據不僅震撼體壇，更讓道奇隊被砲轟是鑽大聯盟規則漏洞，利用「借明天的錢，買今天的冠軍」策略壟斷頂級球星。

中時新聞網 ・ 13 小時前9
AI訂單不斷...目標價上看330元！國家隊週砸23億寵電子五哥「這檔」　瘋搶華邦電3.1萬張入袋

AI訂單不斷...目標價上看330元！國家隊週砸23億寵電子五哥「這檔」　瘋搶華邦電3.1萬張入袋

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數上週（12/15～12/19）收在27696.35點，週跌501.67點、跌幅1.78%，根據玩股網統計，觀察八大公股近5日上市個股...

FTNN新聞網 ・ 15 小時前10
聖誕節雨區擴大！「這2天」雨最大探13度　一圖看一週天氣

聖誕節雨區擴大！「這2天」雨最大探13度　一圖看一週天氣

未來一週受2波冷空氣影響，中央氣象署指出，今（21）日東北季風南下，週一仍持續受到影響，北台灣整天較涼。週三至週四迎來第二波東北季風，各地降雨機率提高，局部空曠地區可能下探至13度。

三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前1
雙重冷空氣將至！恐連濕冷4天「最凍12度」　降雨熱區一次看

雙重冷空氣將至！恐連濕冷4天「最凍12度」　降雨熱區一次看

明（21）日是冬至，剛好一波東北季風來襲帶來降溫，中央氣象署預計，這波的影響約到下週二（23日）。下週三（24日）又來一波，雖未達冷氣團等級，但水氣較多，北東須留意局部短暫雨、連日低溫的濕冷天氣，估下週五（26日）或週六（27日）水氣才會稍稍減少；另外氣象署預計，這波最冷出現在25日晚到26日清晨，各地低溫都可能來到15度，馬祖甚至下探12度。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前4