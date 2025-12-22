立院審查衛星廣播電視法 陳崇樹列席說明 (圖)

我對高虹安的第一印象來自她在《面試郭台銘》一書中，鉅細靡遺描述全台首富與她見面時的場景，彷彿粉絲與偶像見面，粉絲是郭台銘。 第一次與郭台銘見面時，高虹安說她準備的自我簡介只有幾張照片：「是一種蘋果已故創辦人賈伯斯演講的style」。而郭台銘一見到她便從他家的餐桌「蹦蹦跳跳地衝過來」，臉上是「想不到的萌萌笑容」，對著她說：「高小姐你好，看你的樣子，不愧是北一女樂儀隊旗隊。」

