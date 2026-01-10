立院審查陸海空軍刑法修法 國防部：有助穩定軍心

立法院司法及法制、外交及國防委員會日昨聯席審查《陸海空軍刑法》第廿四條修正草案，針對增訂現役軍人對敵人表示效忠之處罰規定進行討論。國防部副部長鍾樹明上將於會中表示，相關行為已嚴重危害國家安全，現行法制確有檢討與修正必要，期藉由修法完善規範，發揮嚇阻效果，穩定部隊軍心。

現行《陸海空軍刑法》第廿四條主要規範「不盡其應盡之責而降敵」行為，對於僅以言語、文字或其他方式向敵人表達效忠，尚缺乏明確處罰規定。為補強法制不足，行政院提出修法，增訂「對敵人為效忠之表示」之處罰條款，明定現役軍人若以言語、舉動或文字等方式對敵表達效忠，將處一年以上、七年以下有期徒刑，以提升法制完整性與嚇阻效果。

此外，修正草案亦針對不盡職責而降敵之行為，加重刑責至三年以上、十年以下有期徒刑，並增訂預備犯及陰謀犯之相關規範，期能強化國家安全防護網。聯席會議並完成詢答，相關條文將另訂期續審。

鍾副部長表示，近年具體案例包括刺探機密、簽署投降文件及發展組織等情事，共計七件，顯示相關風險確實存在，修法有助穩定軍心與維護部隊紀律，鍾副部長並指出，目前軍人洩密或違密行為多依《貪污治罪條例》論處，惟若僅對敵人表示效忠而未設刑責加以規範，恐對部隊紀律與整體安全造成不良影響。

國防部法律事務司司長吳逸聖中將表示，現役軍人若失職並降敵，已違反保衛國家安全之忠誠義務，情節重大，應予以加重處罰。此次增訂相關處罰規定，有助補強現行法制不足，發揮必要之嚇阻效果；對於各界提出的建議，國防部將於逐條審查時深入研議，期在維護國家安全與確保法律明確性間取得適當平衡。