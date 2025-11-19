立院審查馬太鞍溪災後重建預算 部落青年籲提高補償金

高喊口號，部落青年要求重建計畫應該要納入災區居民觀點，花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害衝擊光復鄉等地，政府編列上限300億元的重建經費，但部落青年認為對回歸家園、人文回復層面的規劃不足，也喊話要把房屋補償金額提高。

馬太鞍流域部落青年聯盟（fata'an部落）陳雅琳（Haloko）指出，「請求中央，35萬真的不夠，政府5萬根本不夠，在我們災民重建家園的部分，所以我們要求提高補償金額。」

這次鳳凰颱風更衝擊萬榮鄉明利村跟鳳林鎮長橋里，有明利村民徒步回馬太鞍溪北堤查看家園，控訴明明自己家園受損還被迫撤離，為什麼沒被認定是受災戶？

花蓮萬榮鄉明利村4鄰居民沈先生提出，「就按照村長全部撤離，我們東西都被沖掉了，我想說現在他們認定受災戶才有，我們也是受災戶，沒有說比照光復。」

花蓮萬榮鄉明利村4鄰居民邱先生則說：「只要房子沒有沖到不列入受災戶，什麼叫受災？我椅子也不見了，養殖都不見了，果樹都沖毀掉。」

除了當地居民表達訴求，立法院19日召開聯席會議審查《馬太鞍溪災後重建特別預算案》，立委郭國文關注未來災區土地重劃、預算運用該如何管控，立委鄭天財則再度要求要趕快解決堰塞湖壩體存在的風險。

國民黨立委鄭天財提問，「到底有沒有要挖那個壩體？」

農業部長陳駿季說明，「我跟委員報告，就是整個壩體本身的處理，它有非常多的模式。」

民進黨立委郭國文提出，「總共100多公頃的重劃居然高達7.5億。」

陳駿季回應，「土地重劃有一個委員會，有相關的非常嚴謹的規定，經過討論了以後，面積沒那麼大的時候經費就會縮編。」

根據經濟部則規劃，短期治理優先加強馬太鞍溪跟花蓮溪水系河道疏濬、清淤還有土方清運；長期治理部分要設置堤防抵抗土石衝擊力，還要興建第2道堤防暨緩衝區，降低洪水溢淹風險。

