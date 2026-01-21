立院審總統彈劾案 鍾佳濱嗆打假球：過得了三分之二嗎？

立法院21日舉行全院委員會，審查國民黨立院黨團總召傅崐萁及民眾黨立院黨團總召黃國昌等人分別對賴清德總統提出的彈劾案，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱發言反批打假球。（擷取自國會頻道）

立法院今（21）天舉行全院委員會，審查國民黨立院黨團總召傅崐萁及民眾黨立院黨團總召黃國昌等人分別對賴清德總統提出的彈劾案，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱發言時表示，彈劾要二分之一立委提議，但「你認為你過得了三分之二嗎？」此外，在野黨要全國巡迴說明，這是在為民眾黨縣市長候選人暖身，國民黨不要傻傻的，所以彈劾案根本是打假球。

鍾佳濱表示，提案說明的立委不斷強調這是歷史性的一刻，但從其發言當中，這已經成為民眾黨縣市長候選人的舞台，或一群即將告別立法院立委的臨別贈言場所，例如民眾黨立委張啓楷發言時大部分篇幅都在向嘉義市鄉親喊話，但這跟總統彈劾案有什麼相關？

鍾佳濱提及，日本首相高市早苗身認為執政黨在國會的席次不足，因此宣布解散國會，訴請日本國民重新選出一個眾議院，以此決定是否支持高市早苗的政策，而台灣的憲政體制也有類似的機制，就像高市早苗賭上首相跟眾議員席位，但在野黨沒有這樣做，而是選擇彈劾總統。

鍾佳濱質疑，彈劾要二分之一的立委提議，且三分之二的立委同意後，才能向憲法法庭提出，「你認為你過得了三分之二嗎？」此外，在野黨還要全國巡迴說明，今年5月才要在院會尋求三分之二席次的支持，這是在為民眾黨縣市長候選人暖身，國民黨不要傻傻的，民眾黨藉彈劾案進行全國巡迴的時候，就是要去搶國民黨縣市長席位，所以彈劾案根本是打假球。

依《中華民國憲法增修條文》規定，立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，聲請司法院大法官審理。

