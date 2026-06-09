立院審總預算拖沓 卓揆撂重話：延會排考察、排不相干法案
[Newtalk新聞] 今年度中央政府總預算案自去年８月送請立法院審議後，歷經多次朝野協商，至今還在立法院各委員會審查當中。行政院長卓榮泰今（9日）訪視行政院新莊聯合辦公大樓的非營利幼兒園期間，卓揆多次喊話盡快完成預算審查，並撂下重話稱，立法院不要只會延會，卻排了很多不急迫的考察、只排自己喜歡的法律案。
面對媒體問及預算審查狀況。卓榮泰表示，國會開會很重要，應該是要保護國家、保護人民，現在萬事莫如預算急。今天，大家在擔心接下來的大雨，早上他也去氣象署，但相關預備金、災損金的預算不能通過的話，到底要怎麼使用？
卓榮泰強調，他們當然希望大家都平安無事，但他們也希望，國會在延會過程中，萬事莫如預算急，趕快把預算審完。還有很多人民的各種福利照顧、國家經濟發展、科技發展、重要國防產業等，都要好好趕快把預算審完。
卓榮泰更說，立法院不要只會延會，排了很多考察，很多跟現在不相關、不急迫的法律。預算案應該趕快通過，但法律案，他們（在野黨）只排自己喜歡的法律案，對於福國利民並沒有很大的幫助。所以，他還是希望能盡快把預算審完，這才是國會對人民最好的交代。
更多Newtalk新聞報導
蘇巧慧陣營稱烏龍爆料 民眾黨小雞再追問文化黑潮補助
擋「三民自」攝影到民眾黨團記者會？ 員警喊冤：不知道今天有記者會
其他人也在看
夏天怨念有多深？男子狂做「蚊子標本冊」 網：根本戰功簿
根據《羊城晚報》報導，該名男子因頻繁被蚊子騷擾到受不了，乾脆把每次擊落的蚊子保存下來，不但仔細排列黏貼，還像收藏昆蟲標本一樣分類整理，甚至認真標註日期，整本冊子密密麻麻全是「戰績」，畫面曝光後立刻在網路瘋傳。影片中可見，不少蚊子已被壓成薄薄一片，但男子仍...
吵架先別惹！3星座女堪稱「冷戰天花板」！天蠍氣場直接壓制，「這位」越不理你、越讓另一半先低頭
有些女生一吵架就忍不住想把話講清楚，甚至巴不得當天就和好；但也有一種人，一旦進入冷戰模式，是真的可以安靜到讓你開始懷疑人生。她們不是不在乎，也不是沒有情緒，而是太清楚感情裡誰先亂、誰就容易輸。與其苦苦
翻身機會來了！罕見雙重吉兆發威 「4生肖狂吸財氣」躺著都能賺
近日迎來極其罕見的「金星合木星」與「海王星合月」雙重吉兆。塔羅牌老師艾菲爾在臉書提到，占星學中，金星象徵財富、物質享有與審美價值，木星則是帶來擴張、幸運的第一大吉星，兩者交會預示一波財富機遇正席捲而來。雖然海王星的加入，容易讓人產生迷惘感，但只要腳踏實地，將會被金木的和諧能量實體化。他點名4生肖「鼠、龍、羊、豬」的財帛宮已被點亮，原本凝滯的資金水位正強勢翻紅。
折疊傘壞了別急著換新！達人用「1生活小物」免花錢就能修好：超牢固
近日受滯留鋒面及西南氣流影響，全台連日降下雨彈，雨傘也成為外出必備用品。不過許多人面對折疊傘損壞時，往往選擇直接丟棄、重新購買，其實傘壞了不一定要急著換新。家事達人陳映如近期分享折疊傘修繕DIY小技巧，透過簡單巧思，就能讓舊傘重獲新生。
乳癌末期擴散大腦！前港姐睡夢中離世 2女兒悲痛道別
【緯來新聞網】51歲前港姐吳文忻（現名吳忻熹）前年乳癌復發，而且惡化至第4期，不過她一直樂觀抗癌。然
綠爆！養5年兒子竟是小王的 人妻瞎辯「醫生逆推」法院打臉判賠98萬
高雄男子小蔡（化名）與交往10多年的女友小雪（化名）於2020年步入禮堂，婚後小雪產下一子，小蔡也悉心養育5年多，未料，隨著孩子漸漸長大，小蔡發現兒子的五官、長相與自己完全不像，心中疑慮日深，於是決定帶孩子前往醫院進行DNA血緣鑑定。報告出爐後，證實兩人毫無血緣關係，讓小蔡驚覺自己綠雲罩頂，憤而向法院訴請「確認親子關係不存在」，並向妻子求償精神撫慰金及扶養費共108萬元。
23年餐廳突宣布歇業！「古錐師」鬆口心聲 「下一步動向」曝光
有著「古錐師」稱號的名廚郭主義，近幾年活躍於料理節目，同時也是《型男大主廚》的固定班底，深受觀眾喜愛，而他先前雖然宣布經營23年的餐廳歇業，但他強調並非是退休，未來規劃也曝光了。蔡佩伶報導
就是來報恩～4生肖小孩天生最孝順！「這位」從小就讓父母超省心、長大更成家裡頂梁柱
有些孩子從小就讓父母操碎了心，但也有一種孩子，好像天生就特別懂事，不只貼心、有責任感，長大後更常把家人放在心上。這類型的小孩，也許不一定最會表達愛，但總能在關鍵時刻讓父母感受到溫暖與依靠。對很多爸媽來
所羅門實體AI接單升溫 董座：客戶數已突破500家
所羅門（2359）董事長陳政隆今天在股東會後表示，隨著實體AI（Physical AI）應用逐步從概念驗證走向實際導入，公司AI事業成長動能持續增溫，目前AI部門客戶數已達500至600家，重購率接近40%，主要成長動能來自歐美市場。因應客戶需求變化，所羅門也從過去以軟體為主的商業模式，逐步轉向軟硬
2026下半年財運大爆發！「這3生肖」迎火馬年黃金期，第一名正財偏財雙贏
隨著時間即將邁入2026年下半年，今年的流年歲次為「丙午」，也就是俗稱的「紅馬年」或「火馬年」。在命理學中，丙五行屬火，午的生肖屬馬、五行同樣屬火，這是一個火氣極旺、能量奔騰且充滿變動與生機的年分。
黃鐙輝為一事台積電全賣光！改靠1檔ETF賺錢 15年後月領30萬
國內ETF投資標竿元大台灣50ETF（0050）寫歷史紀錄，隨著台股站上新高，近300萬投資人共同參與下，規模突破2兆元。藝人黃鐙輝2024年時，出清手上的台積電股票換取買房頭期款，曾透露自己運用高達3000萬的房貸進行利差配置，將錢投入ETF 0050，規劃15年內打造未來每月30萬元的被動收入。
殘疾貓「反客為主」超調皮！飼主無奈：不小心寵成小霸王
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 最近一名飼主分享自家貓咪令人哭笑不得的行為，在網路上引發廣泛關注，這隻原本因外 …
頭髮捲入輸送帶！36歲男命喪大度路砂石場 北投警封鎖現場採證
台北市北投區驚傳命案，9日上午11時54分，1名36歲印尼籍達姓男子，被人發現倒臥在大度路一段的砂石場水坑內；警消獲報後趕抵現場，經檢傷後發現達男已明顯死亡，遂交由轄區警方處理後續；警方隨即封鎖現場進行採證，至於達男死亡原因，仍待警方進一步調查釐清。
扯！為慶祝生日竟放生14袋蛇 當地村民嚇壞
綜合陸媒報導，疑似放生者於5月初發布的一部影片顯示，地上至少放著14袋大小不同的蛇類，並稱「今年過了一個不一樣的生日」，據了解，該帳號過去也多次分享放生魚類及蛇類的影片。當地村民表示村裡之前鮮少遇見蛇，自從去年冬天開始附近出現蛇類的情況明顯增加，56歲陳姓男子...
這3個星座老婆如「最強績優股」！你給的安全感越多，她越能發光、帶旺家庭
常聽人說成功的背後往往有伴侶的支持，有些星座老婆就像績優股，另一半越寵她、給她滿滿的安全感，她越能發揮潛能，無論是事業還是家庭都能經營得有聲有色。
美麥當勞員工遭同事迎面潑滾油 全身灼傷、命懸加護病房
(記者周德瑄／綜合報導）美國加州尤巴城1家麥當勞發生震驚當地的暴力事件。1名年僅20歲、才剛訂婚的男員工雅各布 […]
流量婆媳1／小Call揪婆婆拍片創「百萬流量」！公開毛遂自薦搶商機
小Call在文中坦言：「現在大家都很少看電視了，所以我想要來脆上宣傳我自己。」她透露，近期與婆婆毛毛姐嘗試了許多家庭與婆媳相處的影片創作，成功在網路上凝聚了一群女性觀眾。雖然流量表現不錯，但看著合作信箱，讓她忍不住發問：「廠商爸爸媽媽是不是還沒看到我們？」事...
住26樓掀馬桶驚見「1.5公尺大蛇」！人蛇對視嚇傻 專家揭原因
綜合陸媒報導，張男表示，由於工作關係經常在外奔波，過去也曾多次遇過蛇類，甚至見過長達5公尺的大蛇，因此當下並未過度驚慌，反而對蛇出現在高樓層住宅感到相當疑惑。事件曝光後引發網友熱議，不少人最關心的是，蛇究竟如何爬上26樓高的大樓，甚至出現在馬桶裡。專家指出，...
粽子暗藏高鉀高磷高油鹽 醫師提醒「聰明吃」原則
端午節吃粽子應景，但對腎臟病患者而言，香噴噴的肉粽，可能就是讓腎臟「超時加班」的隱形負擔。腎臟內科醫師建議患者應該要學會「換個方式聰明吃」，掌握不多吃、減少沾醬、搭配青菜等原則，加上注意飲水量與體重控
2026年中轉職潮來了！這4星座最適合轉換跑道，重新拿回人生主導權
2026年中星象開始進入一波很明顯的職涯洗牌期。有人會突然對原本的工作產生強烈的不耐感，不一定是薪水問題，是開始意識到自己已經卡在一個沒有未來感的位置太久了。