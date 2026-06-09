立院審總預算拖沓 卓揆撂重話：延會排考察、排不相干法案

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行政院長卓榮泰訪視行政院新莊聯合辦公大樓的非營利幼兒園。 圖：行政院/提供

[Newtalk新聞] 今年度中央政府總預算案自去年８月送請立法院審議後，歷經多次朝野協商，至今還在立法院各委員會審查當中。行政院長卓榮泰今（9日）訪視行政院新莊聯合辦公大樓的非營利幼兒園期間，卓揆多次喊話盡快完成預算審查，並撂下重話稱，立法院不要只會延會，卻排了很多不急迫的考察、只排自己喜歡的法律案。

面對媒體問及預算審查狀況。卓榮泰表示，國會開會很重要，應該是要保護國家、保護人民，現在萬事莫如預算急。今天，大家在擔心接下來的大雨，早上他也去氣象署，但相關預備金、災損金的預算不能通過的話，到底要怎麼使用？

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卓榮泰強調，他們當然希望大家都平安無事，但他們也希望，國會在延會過程中，萬事莫如預算急，趕快把預算審完。還有很多人民的各種福利照顧、國家經濟發展、科技發展、重要國防產業等，都要好好趕快把預算審完。

卓榮泰更說，立法院不要只會延會，排了很多考察，很多跟現在不相關、不急迫的法律。預算案應該趕快通過，但法律案，他們（在野黨）只排自己喜歡的法律案，對於福國利民並沒有很大的幫助。所以，他還是希望能盡快把預算審完，這才是國會對人民最好的交代。

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