立院審衛福部改組案 婦團籲提升婦女業務人力

上班、顧小孩、照顧家人是很多人每天重複的生活節奏，但很少人會意識到，這些其實都和婦女政策息息相關。

立法院司法及法制委員會審查衛福部改組相關法案，婦女團體擔憂，未來老人福利、身心障礙福利、長照等業務，整併到長期照顧及社會發展署，婦女資源恐怕遭到稀釋。

台灣婦女團體全國聯合會理事長王玥好表示，「它跟整個長照、這個一個龐大的業務比起來，那其實婦女團體會擔心，整個婦女的一個能見度，跟它的一個福利的資源會被稀釋掉。」

婦女團體指出，現行社家署婦女福利科科員只有7個人，年度婦女福利預算比例佔社家署公務預算僅有0.12%，對照全台超過1000萬名的婦女，簡直是杯水車薪，也因此在組織改造之際，特別關注婦女業務的層級是否能同步被拉高。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋認為，「那如果放在婦女發展及保護司，最起碼你看婦女發展它就是一個主體。在2級單位它就是一個主體性，那比起3級單位裡面，其實那層級上其實更為適切。」

衛福部長石崇良說明，「老人、婦女、身障者的福利服務，還有福利資源、權益保障、社會參與，那麼都是一起的，所以跟我們第2條都會對起來。不過因為還有一些委員有意見，所以我們是建議這個條文還是保留。」

婦女團體呼籲，唯有提高層級、補足人力，政策才能真正走進生活。衛福部長石崇良在審查中表示，相關福利與權益保障將整體考量，相關條文仍有待委員會進一步討論。

