立院審議關稅談判結果難掌握？鄭麗君這麼說

台美關稅談判團隊完成階段性成果，行政院副院長鄭麗君今（20）日上午9時親自召開記者會，對外說明談判進展。針對媒體詢問是否已向美方說明台灣立法院審議時間較難掌握？以及後續協定簽署與行政程序是否須經國會雙方同意？鄭麗君回應，待兩項協議完成後，行政院將依《條約締結法》把完整文本與影響評估送交國會，涉及國防、外交、財政與經濟等重大事項，都將依法辦理。

行政院長卓榮泰在會中首先致詞，重申對談判團隊的肯定。他指出，自美國前總統川普去年4月宣布對等關稅政策後，政府即展開完整評估並提出因應方案，正因事前準備充足，才能在談判中迅速提出對策。鄭麗君也再度說明此次談判鎖定的四大目標，包括台美對等關稅15％且不疊加、232條款半導體最惠國待遇、完成投資協定MOU，以及後續推動台美貿易協定。

針對媒體詢問是否已向美方說明台灣立法院審議時間較難掌握，以及後續協定簽署與行政程序是否須經國會雙方同意，鄭麗君回應，這次談判必須同時處理對等關稅與232條款，已在投資MOU中明載台灣適用15％且不疊加，並納入232條款的優惠安排。她並透露，已與美國貿易代表署確認，數週後雙方將簽署台美貿易協定，屆時同樣會載明相關關稅待遇及多項條文。待兩項協議完成後，行政院將依《條約締結法》把完整文本與影響評估送交國會，涉及國防、外交、財政與經濟等重大事項，都將依法辦理。

卓榮泰則強調，溝通將分三個層面推動，首先是向人民完整報告，其次與產業界說明影響與配套，最後則是與國會充分交流。他表示，這次談判全程以國家利益為最高原則，兼顧保護產業、維護國人健康與糧食安全等目標，期待行政與立法部門在正確資訊基礎上真誠合作，讓政策順利推進，也讓產業界對後續台美關稅與貿易協定持續給予支持。

