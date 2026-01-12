立院審《反滲透法》重提張顯耀案 梁文傑：若沒該法律恐難偵辦

梁文傑（左）今接受李柏毅（右）質詢。（翻攝自國會頻道YT）

立法院內政委員會今（12日）審查《反滲透法》修正草案，民進黨立委李柏毅質詢時以張顯耀案例為例，指出張涉嫌在2024年總統大選前協助中國介選，最終遭《反滲透法》起訴，陸委會副主委梁文傑坦言，若沒有《反滲透法》，相關行為恐僅被視為與國台辦討論人選，張顯耀很可能不會被偵辦，凸顯該法對防堵中共介選的重要性。

李柏毅今日質詢時指出，台灣民主根基在於選舉，但中共長期關注並試圖介入台灣選情，修法目的正是降低中共滲透、介選的可能性，他舉前陸委會副主委張顯耀為例，張曾於2015年因涉外患罪遭偵辦卻未被起訴；然而，在2024年總統大選前，張涉嫌撰寫報告向中國表示，將勸說擬參選人郭台銘簽署和平協議，並散布郭台銘與另一名擬參選人侯友宜的假民調，最終被依《反滲透法》等罪嫌起訴。

對此，陸委會副主委梁文傑答詢時坦言，若沒有《反滲透法》，張顯耀的行為恐怕僅會被認定為「與國台辦討論誰適合選台灣總統」，不一定能啟動偵辦程序，他強調，《反滲透法》的必要性在於，當與中共有關係的人士企圖介入台灣選舉時，至少有可追溯的法律，但最終是否能定罪，仍須由法院判決。

李柏毅進一步說明，其提出的修正草案，將「擬參選人」及「政黨初選」納入規範，盼補強防堵滲透的法制漏洞，他也遺憾尚未看到國民黨立委提出相關修法版本，並指出，若依國民黨副主席郝龍斌先前的指控，中國曾介入國民黨黨主席選舉，藍營更應正視相關問題並提出對應修法，應提出「他們就是被共產黨影響到的啊」。





