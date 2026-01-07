立院審《國安法》處罰鼓吹戰爭言論 麥玉珍自顧自問《社維法》網友嗆「去死」問題

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導

過去問政出現頗多爭議失言的民眾黨立委麥玉珍，今（7）日在立法院內政委員會持續針對《社維法》議題質詢表達意見，但委員會今日排定審議的是《國家安全法》修正草案，讓台上備詢的內政部次長馬士元也不得不提醒，這次審查的是《國安法》。

內政委員會審查「國安法」修法草案，民眾黨立委麥玉珍質詢內政部次長馬士元。（圖／國會頻道）

行政院院會先前通過《國家安全法》部分條文修正草案，針對鼓吹戰爭言論者將祭出行政裁罰，若犯法將重罰100萬，立法院內政委員會今日上午安排審查本案，內政部次長馬士元等官員應邀備詢。

不過輪到麥玉珍質詢時卻逕自談論《社維法》修法議題，還談到當初立法院外馬路抗爭活動中，有人設置民眾黨主席黃國昌「靈堂」裝置，若按照《社維法》，是否符合公共場合不當言論，或激發社會對立，足以影響公共秩序的構成要件？如果符合，為何仍未處理？

麥玉珍提到，監察院長陳菊目前因病住院，網路有人傳出其死訊，遭依違反《社維法》送辦；但許多立委社群平台每天都有大量惡意留言，包括「叫人去死」等，質疑是否涉及修法草案中所稱的仇恨性言論。

只是，民眾黨立委麥玉珍上台卻不斷針對《社維法》質詢，馬士元則提醒這次審查的是《國安法》。

馬士元表示，此類行為是公然侮辱罪，如地點在立法院外，黃國昌就要和中正一分局提告，台北市政府警察局就會處理；馬也舉例，若有人在網路針對他個人說「去死｣，也是要提告才會處理，但如果自己覺得無所謂，就不會提告，不過如果有人針對搭乘台北捷運的人說「都去死」，就涉犯恐嚇公眾罪。

麥玉珍再問，修法之後，還是要有人提告才處理？馬士元則指「這不用修法，這是《刑法》的內容，並不是現在要修的法」。馬士元也提醒，麥玉珍討論內容與這次修法沒關係，這次審查的是《國安法》，而麥玉珍談的一部分是《社維法》、一部分是《刑法》有的內容，而《國安法》並沒有包含這一塊。



