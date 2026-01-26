立院將休會總預算仍卡關 國民黨轟：政院可動支3兆卓榮泰卻裝窮賣慘

115年度中央政府總預算案目前仍卡關，遭立法院藍白黨團數度封殺，至今仍未排審。本會期即將在30日結束，國民黨立院黨團今（26）日指出，敬告行政院長卓榮泰別裝窮賣慘，手握近3兆元巨額預算，卻拿總預算綁架人民，這種惡劣行徑全民譴責。

國民黨立院黨團。（資料照／中天新聞）

國民黨團表示，本會期將於本周五休會。中央政府總預算卡關，關鍵在於賴清德政府的囂張、傲慢及滿口謊言。賴總統公開違背競選時的承諾，拒絕國情報告。總統淪為騙子。賴清德必須先為自己的詐騙行為，向全民道歉！

國民黨團抨擊，政府對軍警消極盡刻薄，史上唯一。行政院寧可編列鉅額媒體宣傳費供養綠營側翼網軍，卻對軍人加薪及警消提高所得替代率所需的經費一毛不拔，國民黨團絕不退讓，絕不妥協！

行政院長卓榮泰。（資料照／中天新聞）

國民黨團批評，「總預算没過政府停擺」，就是公然撒謊！依據《預算法》第54條，即便總預算未過，政府仍可依上年度標準及實際發生數，動支延續性經費。據學者及專家的保守推估，中央政府依法可動支金額高達近3兆元（約2.8兆至2.9兆），而卓榮泰卻在裝窮賣慘！

國民黨團敬告卓榮泰，手握近3兆元巨額預算，卻拿總預算綁架人民，這種惡劣行徑全民譴責。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

最後國民黨團呼籲，行政院依法補足軍警消預算，停止情勒全民，預算審查自然水到渠成、付委審查。

