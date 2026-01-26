立院將休會總預算仍卡關 國民黨轟：政院可動支3兆卓榮泰卻裝窮賣慘
115年度中央政府總預算案目前仍卡關，遭立法院藍白黨團數度封殺，至今仍未排審。本會期即將在30日結束，國民黨立院黨團今（26）日指出，敬告行政院長卓榮泰別裝窮賣慘，手握近3兆元巨額預算，卻拿總預算綁架人民，這種惡劣行徑全民譴責。
國民黨團表示，本會期將於本周五休會。中央政府總預算卡關，關鍵在於賴清德政府的囂張、傲慢及滿口謊言。賴總統公開違背競選時的承諾，拒絕國情報告。總統淪為騙子。賴清德必須先為自己的詐騙行為，向全民道歉！
國民黨團抨擊，政府對軍警消極盡刻薄，史上唯一。行政院寧可編列鉅額媒體宣傳費供養綠營側翼網軍，卻對軍人加薪及警消提高所得替代率所需的經費一毛不拔，國民黨團絕不退讓，絕不妥協！
國民黨團批評，「總預算没過政府停擺」，就是公然撒謊！依據《預算法》第54條，即便總預算未過，政府仍可依上年度標準及實際發生數，動支延續性經費。據學者及專家的保守推估，中央政府依法可動支金額高達近3兆元（約2.8兆至2.9兆），而卓榮泰卻在裝窮賣慘！
國民黨團敬告卓榮泰，手握近3兆元巨額預算，卻拿總預算綁架人民，這種惡劣行徑全民譴責。
最後國民黨團呼籲，行政院依法補足軍警消預算，停止情勒全民，預算審查自然水到渠成、付委審查。
民眾黨前主席柯文哲自曝曾向民進黨團總召柯建銘提議，以民眾黨主推的《人工生殖法》與總預算案、軍購案進行交易、換取支持，引發討論。媒體人吳子嘉認為，柯文哲背後的政治算計是在破壞藍白合，目的是為自己的官司可以輕判。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
潛艦海鯤號1月26日出海進行「淺水潛航前置海上測試」，完成聲納功能、推進系統及水下計程儀等三項測試。外傳今天將正式展開淺水潛航測試，但網友目擊海鯤號仍停靠高雄港91號碼頭，甲板架設一條臨時欄杆圍起的通道，防止工作人員不慎落海。比對過去的甲板欄杆，這次相對簡單，且沒有擺放黃色錐狀體，帆罩更未搭設鷹架，自由時報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
菲律賓一艘載有332名乘客和27名船員的渡輪，在往返當地島嶼時，突然翻覆沉沒，菲律賓海岸防衛隊到目前為止，已經救起300多人，找到至少18具遺體，還有24人失蹤。另外在印尼，則是因為連日豪雨引發嚴重土石流，掩埋當地的村落，造成至少17人死亡，好幾十人失蹤。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
詹小弟產前超音波發現肋膜積液，剖腹產出生後，接受肋膜積液引流，詹小弟病況穩定隨即出院，但其出生時，醫師觀察到皮膚特殊病灶。四歲時因為跌倒前往某醫院住院檢查，影像檢查意外發現，雙側肋膜積液仍舊存在，再度接受肋膜積液引流，皮膚病灶病理切片疑似血管瘤，這時候開始使用藥物治療，儘管二年來持續服用藥物，但肋膜積液逐漸變多。因為詹小弟呼吸逐漸惡化、喘促明顯，詹小弟輾轉至台北榮總求診，檢查發現罹罕見卡波西樣淋巴管瘤（KLA）。北榮二十六日表示，兒童血液腫瘤科主任顏秀如詳細病史詢問及查閱影像，懷疑為罕見的淋巴管異常增生，迅速安排住院並接受多專科團隊詳細檢查，最後確認為患有罕見淋巴管異常增生「卡波西樣淋巴管瘤」。詹小弟除了抽血顯示血栓指數異常、大量粉紅色乳狀胸腔積液、肺內異常淋巴管組織，脾 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
朱元璋一無所有，為什麼萬人跟隨？從流浪乞丐到大明開國皇帝，短短16年，朱元璋完成了中國歷史上最不可思議的逆襲。專家指出，他能在群雄割據的亂世中脫穎而出，關鍵不在財力或出身，而在於他精準掌握人性，靠著三套「收心策略」，讓文人歸附、武將賣命、百姓力挺，最終從一個破碗換來萬里江山。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
115年度中央政府總預算案遭立法院藍白黨團數度封殺，至今仍未排審，日前行政院長卓榮泰喊出在國會辯論，在野黨則要求電視辯論，雙方再次僵持不下。對此，前立委林濁水認為，若能採取英國式的國會辯論將會是一大突破，他更點名立法院長韓國瑜若能盡力促成並建立制度，將來會「功在憲政」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
圖：祥儀慈善文教基金會蔡逢春董事長(中)、清華大學竹師教育學院王子華院長(右二)、新竹市教育處張品珊副處長(左 […]民眾日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 170則留言
[NOWnews今日新聞]針對國民黨、民眾黨立法院黨團於今（27）日程序委員會中，第10度封殺攸關台灣自主防衛的國防特別預算條例一事，民進黨發言人韓瑩指出，媒體才揭露中共有意以阻擋軍購與關稅作為交換條...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 485則留言
宏都拉斯保守派領導人阿斯夫拉（Nasry Asfura）在川普的支持下，以極些微差距勝選總統，並於當地時間27日正式宣誓就職。阿斯夫拉在競選期間就承諾將尋求與台灣恢復外交關係，這項政策被視為其任內的首要外交任務，扭轉前任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）於2023年與台斷交、轉向北京的決定，外媒分析認為將對中國在中美洲的外交造成重大挫折。宏國許多民眾認為，與台灣復交能緩解當地白蝦等產業因失三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 76則留言
民進黨立委陳亭妃參選台南市長，面臨黨內裂痕難癒合，她昨天出席消防設備捐贈活動後首次拜會市長黃偉哲，並短暫閉門會議，黃偉哲...聯合新聞網 ・ 11 小時前 ・ 40則留言
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導在藍營內被稱為「神秘金主CK楊」的異康公司董事長楊建綱，近日罕見在一場國民黨團、黨中央餐敘活動露面，躍上新聞版面。他...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 11則留言
論壇中心／李佳穎報導賴清德總統去年提出1.25兆元預算國防特別條例，藍白今（27）日第十度在程序委員會又擋下不讓他付委。且在23日通過「賴清德總統赴立法院國情報告」公決案。對此，總統賴清德接受《台灣最前線》獨家專訪表態，「在不違憲且不針對特定議題的前提下，願到立院做國情報告」，並盼望「國會審預算是責任，在野黨不應拿來當談判籌碼」！另外，總統賴清德「這是我國有史以來，第一次在預算會期不審預算！」並對藍白語重心長喊話，若對《總預算》或《國防特別條例》不滿意，應盡快通過付委進入程序委員會，要刪凍或提修正動議、附帶決議都可以，而不是統統都不審查，「不要讓政黨利益超越國家利益」。原文出處：獨家！賴清德鬆口願有前提的赴立院國情報告！期盼藍白「別拿預算當籌碼」！ 更多民視新聞報導藍白10度聯手！立院程序委員會封殺國防特別條例藍營可進京？10度封殺國防預算 民進黨憂下一步擋台美關稅協議獨／從芒果吃到燒餅！ 賴清德揭關稅「15％不疊加」談判內幕民視影音 ・ 20 小時前 ・ 9則留言
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導總統賴清德日前於專訪中稱「國會的責任就是監督、審預算，不可以拿來當籌碼，要求政府必須配合什麼；」民眾黨團今（28）日...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 23則留言
即時中心／黃于庭報導為遂行武力統一目的，中國未曾放棄以各手段恫嚇台灣，蠻橫行徑為國際社會所不容。歐洲議會本（1）月22日以高票通過「關於無人機及新型戰爭系統：歐盟需適應現今安全挑戰」報告案，呼籲歐盟強化與台灣在內的印太夥伴，在無人機科技及產業等安全與防衛的合作夥伴關係。我國外交部對此表達歡迎與肯定，並樂見台歐未來加強相關合作與交流。民視 ・ 8 小時前 ・ 25則留言
美國貿易政策再度出現急轉彎。美國總統川普台灣時間(27)日透過社群平台發文，公開點名南韓國會遲遲未完成貿易協議批准程序，宣布即日起調高對南韓部分商品的進口關稅，稅率由原先的15%一口氣提高至25%。消息一出，立刻在國際市場掀起波瀾，南韓出口導向型產業首當其衝，市場避險情緒明顯升溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 63則留言
即時中心／温芸萱報導美國總統川普今（27）日發文表示，因南韓國會尚未批准美韓協議，美方將把汽車、木材、藥品等商品關稅從15%調升至25%，這則突如其來的消息，讓國際都震驚了。但據了解，早在兩週前，美駐韓使館就已向韓方官員發函，敦促落實去年11月簽署的聯合說明書承諾，包括保障美企平等經營、對美投資3500億美元及降低汽車關稅。分析認為，關稅調升意在警示南韓加速完成國會批准程序。民視 ・ 8 小時前 ・ 1則留言
在北京宣布逮捕中華人民共和國中央軍事委員會副主席張又俠等軍方高層後，美國知名中國問題專家、著有《Plan Red：中國摧毀美國的計畫》一書的章家敦指出，中國近年對解放軍高階將領展開密集整肅行動，表面上可能削弱其發動大規模戰爭的能力，實際上卻可能因指揮體系失序、決策鏈斷裂，反而提高衝突失控、意外升高為戰爭的風險。章家敦於美東時間1月26日接受《福斯商業頻道》（......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 8則留言
國民黨副主席蕭旭岑26日針對民進黨執政10年來成立39個政府機關及任務編組一事提出嚴厲批評，直指民進黨成立「黑機關」養「綠友友」，政府效能與組織膨脹成反比。蕭旭岑宣告，等國民黨重返執政後一定要重新檢討，台灣根本不需要這麼多單位。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 11則留言
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導美國、南韓日前談妥對等關稅為15%，孰料卻因南韓國會遲遲未通過該貿易協議，讓美國總統川普（Donald Trump）不滿，直接把關稅調高至25%。總統賴清德近期接受《民視》政論節目《台灣最前線》專訪時喊話，在野黨佔多數的國會，能支持台美關稅15%且不疊加的談判成果，不要採取焦土政策，卻遭民眾黨團批評稱「挾洋以自重」。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（28）日反酸，這好像是義和團的說法，很奇怪，如果此言論見於中國國台辦的新聞稿，民進黨還不會懷疑。民視 ・ 2 小時前 ・ 4則留言