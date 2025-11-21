立院將審外送專法每3人將有1人失去工作 產業團體提三大呼籲勿倉促立法

花蓮縣 / 綜合報導 接下來帶您來看，這不是拍電影，而是全台首例監獄無人機空投案件，真的在花蓮監獄發生。日前有一名男子，在2顆排球內裝進酒跟檳榔，再用自己組的無人機，將違禁品空投進監獄球場，想要偷渡給裡面的受刑人朋友，卻被眼尖的監所人員識破。也因為他他違規在禁航區內飛行無人機，可能會被裁罰30萬元以上、150萬元以下。漆黑一片的球場，突然天外飛來一顆球，過沒多久，第二顆也跟著掉下來，在地上彈跳後停下，但這可不是靈異事件，而是在偷渡違禁品，空投的地點就在花蓮監獄，被丟進去的球是兩顆排球，而且都有縫合黏貼過的痕跡。剖開一看，裡頭共放有4瓶塑膠瓶裝的威士忌，還有6包檳榔。花蓮監獄副典獄長楊垂雄說：「算是首例在無人機這個，空投矯正機關的違禁物品的這種案例。」9月14日晚上10點多，嫌犯以為天衣無縫卻被全程目睹，嫌犯開著車到球場圍牆外，行徑可疑被鎖定監控，查獲內藏違禁品後，察覺隔天是每月一度，受刑人到球場運動的日子，改放兩顆誘餌球，等接應的受刑人去拿，抓出陳姓受刑人。民眾說：「電影裡面或怎樣看過啊，這也太扯了，這發生在花蓮喔。」台灣無人機協會理事長吳修廉說：「他的乘載大概會是整個飛機的1/3左右。」，嫌犯花6萬元自己組無人機冒險，而隨著科技日新月異，市面上機款功能更多元，有的小如手掌能掌上起降，重量只有135公克，也有的強調特殊槳葉，降低噪音，甚至還有可以載重80公斤，依不同廠商研發，還能載運超過100公斤。但看看花蓮監獄，不只平常戒備森嚴，四周整個橘色區塊都是禁航區，就連周邊民宅，也都是黃色的限制飛行區，高度飛超過200呎就違規，花蓮刑大副大隊長張益新說：「違反民用航空法之規定，最重可處罰150萬元以下之罰鍰。」不肖人士動歪腦筋，想出奇制勝達成目的，但無人機之上還有電眼，還是難逃法律制裁。 原始連結

華視影音 ・ 16 小時前