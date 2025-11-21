立院將審外送專法每3人將有1人失去工作 產業團體提三大呼籲勿倉促立法
針對立法院即將正式排案審查外送專法，以及勞動部正式公告行政部門版本專法草案將進行 7 天公眾意見諮詢，會員囊括台灣 99% 外送市場占比的台灣數位平台經濟協會（Digital Economy Association Taiwan，以下簡稱 DEAT）今（21）日發布聲明表示，若立法未經周延評估、貿然推進，後續效應恐導致台灣外送市場流失高達 1.45 億筆訂單、超過新台幣 460 億元產值。對此，DEAT 提出三大呼籲：
一、公眾意見諮詢期應達到重大法案應有的至少 60 天；
二、應立即啟動法案經濟影響評估，以利後續法案審查有公正資訊參考；
三、立法院應待前兩項工作完成並取得足夠資訊後再進行法案實質審查，委員會不應倉促排審。
DEAT 以財團法人聯合信用卡處理中心之外送平台相關公開資料為基礎1，推估台灣外送產業年度交易額達新台幣 1351.28 億元、年訂單量達 4.27 億筆，為餐飲產業帶來巨大商機，亦為非典型工作者創造了大量彈性工作機會。外送專法相關立法討論聚焦外送員權益、報酬規範等，儘管產業不反對建立市場運作的制度基礎，但目前主流討論仍嚴重缺乏對外送這類多邊市場運作邏輯及其連鎖影響的理解。少了完整與正確資訊的立法結果，恐將破壞經濟平衡，業者即可能被迫將無法吸收的新增成本轉嫁給消費者，進而對整體產業產生連帶影響。
根據公平交易委員會「消費者及餐飲店家對於餐飲外送平臺替代性之意見」研究，倘若foodpanda 與 Uber Eats 對消費者均漲價 5% 時，將有 34.1%消費者將不再使用外送平台。依此數據推估，若專法的通過最終造成業者被迫將無法吸收之新增成本轉嫁給消費者，台灣外送市場一年將損失 1.45 億筆訂單、產值蒸發總額達 460 億元。
這三分之一的產值與訂單若消失，也意味著外送產業將無法持續吸納目前的人力規模，進而導致外送員失去收入機會，15萬名外送員中將有5萬多人得被迫退出此市場，商家與平台勢必得因應新狀況調整營運方式，影響甚鉅。
DEAT強調，業界支持建立能讓產業永續、平衡發展的遊戲規則，但立法本身可能帶來的實質效應與連帶影響評估，應有進行專業與充分討論的空間。DEAT與產業共同提出三大呼籲：
一、勞動部版本專法應比照其他影響民眾的重大法案，進行更充分完整的意見徵
詢期至少60天以上。
二、立法與行政部門應立即啟動產官學合作，針對法案條文的可能經濟影響進行
專業研究。
三、立法院應在上述兩項工作完成並取得足夠且完整的資訊後，再據此進行實質
審查，訂出真正符合各方需求的法案。
1 外送產業產值推估資料來自財團法人聯合信用卡處理中心2024年5月發表之《餐飲外送平台消費額屢破紀錄- 解析千億元產業發展之消費樣態轉移 ~餐飲外送平台信用卡消費大數據分析PART3~》報告。該報告統計2023 年度台灣外送市場年度總刷卡消費額新台幣945.9億元、消費筆數2.99億筆。依據外送業者foodpanda在2025 年7月公布之現金支付比例三成與聯合信用卡中心資訊推估，台灣外送產業年度綜合信用卡與現金單之總消費 金額應達新台幣1351.28億元、消費筆數4.27億筆。
平台經濟與外送產業已深度融入民眾生活與餐飲產業運作，任何法制規範的調整都將產生廣泛影響。DEAT支持健全永續的法制推進，但也同產業共同呼籲在推動立法的過程中，應以完整資訊為基礎，確保各方聲音被聽見、產業生態被理解，為台灣打造一套兼顧保障與發展的外送產業治理架構。
