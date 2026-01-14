立院對罵！學者嗆綠「對不起台灣人」 莊瑞雄怒反擊：愛罵誰就罵誰？

記者楊士誼／台北報導

立法院今（14）日召開彈劾總統案公聽會，民眾黨團邀請的東海大學退休教授林騰鷂發言時稱，「賴清德跟你們這些立委有沒有對得起良心？你們不會感到羞愧嗎？」引來民進黨立委莊瑞雄不滿，反嗆「胡說八道」、「主權當然在民，主權不在藍白欸！」一旁的國民黨立委徐巧芯則頻頻表示「不該這樣子」，立法院長韓國瑜則提醒眾人喝咖啡、靜下心發言，並請與會雙方要互相尊重。莊、林兩人會後則握手和解。

林騰鷂發言時表示，民進黨立委與民進黨推薦的專家學者講話「有點像法律呆頭鵝」，令他感到難過。他批評，綠營連憲法都沒讀通，憲法的基本精神是主權在民、責任政治，但主權不在賴清德手上、賴清德把行政院長當成稻草人，「實質掌控行政權的就是賴清德嘛！你們憲法沒讀通！」他稱，軍購特別條例只有兩張紙解釋，「賴清德跟你們這些立委有沒有對得起良心？欺壓台灣人民、浪費人民血汗納稅錢，你們不會感到羞愧嗎？」

廣告 廣告

此時莊瑞雄回擊「你亂講，胡說八道！」林則表示這是他的發言時間，莊則反嗆「你講你的沒有問題，你不能罵人啊！」林則回到「我當然罵人，我來批評你」，莊瑞雄同時反嗆「我這裡不是要讓你罵的！」此時韓國瑜試圖緩和氣氛，一旁的國民黨立委徐巧芯也表示「大家互相尊重」，莊瑞雄此時再嗆「主權當然在民，主權不在藍白欸」。

徐巧芯隨即也表示「不需要這樣子，專家學者我們請來讓他講的時間，不該這樣子」，莊瑞雄不滿表示「我尊重你欸！你愛罵誰就罵誰，你搞錯了吧！」林騰鷂則表示「你違反秩序」，韓國瑜急忙表示「尊重林教授最後發言十秒鐘時間」。林最後則痛罵，莊後面兩個民進黨立委都不見了，「你們對不起台灣人民」。

林發言完畢後，韓國瑜隨即表示「現在公聽會溫度開始升高了」，他也提醒大家「喝一口咖啡，靜下心」，後續學者發言還是要注意自己的用字遣詞、出席的立委也要尊重專家學者的發言時間。莊瑞雄則表示，自己很尊重林騰鷂，是因為林的那席話才不滿。會議結束後，徐巧芯、翁曉玲等立委也上前安撫林騰鷂並與他寒暄，莊瑞雄也走上前和林騰鷂握手致意，雙方化解一場衝突。

林騰鷂與莊瑞雄會後在眾人見證下握手和解。（圖／記者楊士誼攝影）

更多三立新聞網報導

財力分級大洗牌！台東與台北同級 綠委意見不一：不知該笑還是該痛哭

柯建銘親自坐鎮！立院今年首次程序委員會 藍白6度封殺中央總預算

加碼顧農民！綠委喊老農津貼「漲至1.2萬」再放寬排富：建立尊嚴底線

助理費專題報告刻意讓周萬來躲起來？綠委轟：韓國瑜立場呼之欲出！

