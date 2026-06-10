【立院小食堂3】看好無人載具打前鋒！鍾佳濱拋專法打破多頭馬車，力拚打造下個護國神山

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「未來的戰爭型態，會有很大的機率讓無人載具去打前鋒！這也是我們使用無人載具在戰爭上的目的，即減少人員的傷亡。因此我們真的很希望《無人載具產業創建特別條例》能盡快取得朝野共識來通過！」立法委員鍾佳濱在參與由 KNOWING 新聞與 17LIVE 合作播出的《立院小食堂》第三季第三集節目中強調。

本集節目再度打破傳統棚內錄影框架，直接深入國會辦公室，與民進黨屏東縣立法委員鍾佳濱一邊「吃播」開箱豐盛的屏東在地農特產，一邊針對台灣智慧農業落地、無人機專法推動，以及虛擬資產金流防詐等關鍵議題展開深度對談。

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AI影像判讀結合大數據！智慧農業助屏東農業對抗天災

談及屏東在地農業與漁業的轉型，鍾佳濱指出，極端氣候與產業缺工是基層面臨的雙重挑戰，而智慧科技的導入正是及時雨。

他現場舉例，以前颱風過後滿地落果，農民必須苦等鄉公所派人現場勘查才能申請救助，常常等到落果都爛了。現在政府與民間積極推動專屬 APP，結合手機定位與拍照功能，「農民只要在自家果園對著災損拍照上傳，數據就能直接同步到中央農業部與地方鄉公所，即時保存證據。」這大幅縮短了行政流程。

此外，AI 影像判讀技術也已跨足「植物醫師」領域。當農民拍下變黃的葉片，系統就能第一時間協助判斷是肥料問題、水溫異常還是病蟲害。鍾佳濱透露，這套台灣開發的農業軟體技術相當卓越，連來到屏東科技大學就讀的馬來西亞青農都讚嘆不已，非常渴望將這套設備與軟體系統帶回其國內龐大的土地上應用。

靠《無人載具產業創建條例》解決法規疊床架屋問題

針對近期與陳培瑜委員聯手遞交的《無人載具產業創建條例》草案，鍾佳濱展現出宏觀的產業格局。他指出，台灣無人機與無人艇的實力在俄烏戰爭中早已被驗證，去年台灣無人機外銷出口突破 125 億元台幣，然而整機出口卻僅佔 20 幾億，其餘全是零組件。核心問題在於，台灣缺乏足夠的海域跟空域讓業者進行系統整機的實測。

此外，現行法規疊床架屋，使台灣無人載具產業面臨多頭馬車的困境，專業無人機被迫適用《民航法》的娛樂航模專章，水下載具要面對《船舶法》，也需同時受經濟部、農業部、NCC等規管。

為此，鍾佳濱提出的專法主張用特別條例的形式，在 3 到 5 年內，適度排除部分法令限制，劃定如太平洋、台灣海峽等乾淨、無電波干擾的海空域作為實證場域。

鍾佳濱強調，唯有建立實測空間，讓業者發展出系統整機輸出與模組化特殊晶片，台灣無人載具才能在烏俄戰爭告一段落、烏克蘭常態性工業復甦前，搶佔全球龐大的智慧農業與國防商機，打造下一座護國神山。

六成民眾願犧牲便利換取金流安全，專法將健全 Web3 環境

而在虛擬資產管理方面，立法院財委會日前初審通過《虛擬資產服務法》，產業正式邁入特許制金融新紀元。雖然鍾佳濱本會期在經濟委員會，但他此前在財委會投入極深，亦提出了自己的專法版本。

＊更多詳細報導請見：立院財委會今初審通過「虛擬資產服務法」！四大攻防重點與最新監理亮點全解析

相較於其他著重於扶持產業發展的版本，鍾佳濱的版本更側重於「消費者保護與金流安全」。他引用週刊的「反詐大調查」指出，有六成民眾願意犧牲部分金融交易的便利來換取安全。

「新的技術、新的產業我們正向看待，但我們必須在健全的經營環境中，加入必要的防制措施。」鍾佳濱指出，他非常重視鏈上「幣流分析」的人才培育，主張在專法中對金流足跡與資訊揭露做出更明確的規範。唯有讓虛擬資產在犯罪追查時能「留下適當足跡」，並透過法院認可追回受害者的不法所得，才能在拉緊防詐安全網的同時，真正建立起正派本土業者的長遠信心。

＊更多詳細報導請見：【立院小食堂3】「腹肌立委」理智斷線怎麼辦？鍾佳濱自曝靠「半夜看這節目」抗國會高壓