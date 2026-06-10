【立院小食堂3】「腹肌立委」理智斷線怎麼辦？鍾佳濱自曝靠「半夜看這節目」抗國會高壓

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由 KNOWING 新聞與 17LIVE 合作播出的《立院小食堂》第三季第三集，於今日中午火熱播出！本集特別邀請到長期深耕屏東基層、問政風格犀利且保有強壯「六塊腹肌」身材的民進黨屏東縣立委鍾佳濱。

直播一開場，現場直接變身為「屏東農特產博覽會」。曾任屏東縣副縣長的鍾佳濱，秒變最專業的在地帶路人，如數家珍地向線上觀眾介紹來自家鄉的驕傲，包含萬丹農會的黑米紅豆粥、麟洛鄉的台灣香檬原汁、竹田鄉的蜂蜜檸檬乖乖、恆春鎮的洋蔥風味乖乖、高樹鄉的冷凍鹽味毛豆，以及高樹農會精心研發的香蕉脆片、香蕉薯條、芋頭脆片、香蕉蛋捲與香蕉泥。

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在品嚐香蕉牛奶與紅豆點心時，鍾佳濱展現出極具親和力的一面，打趣地對自稱「台北俗」的主持人講起屏東在地人才懂的冷笑話，笑稱萬丹之所以紅豆跟牛奶這麼有名，是因為當地有「紅白花紋的乳牛在產紅豆牛奶」，幽默互動引得現場笑聲不斷。

此外，鍾佳濱也端出屏東當季大爆發的芒果，介紹「夏雪」與「愛文」兩種風味，並向觀眾科普高樹鄉「水芋」與「乾芋」的種植差異，強調高樹鄉親常說的「屏東最北，高樹最美」。

在吃播過程中，鍾佳濱更特別向全國消費者宣導一項即將上路的重要農業新制。他指出，從 2026 年 7 月 1 日起，台灣將正式實施新規定，未來只有標明台灣本國產的才能使用「鮮乳」或「鮮奶」這兩個詞，外國進口的冰磚還原乳將全面禁止使用，藉此正名來力挺台灣本土酪農與消費者權益。

＊更多詳細報導請見：【立院小食堂3】看好無人載具打前鋒！鍾佳濱拋專法打破多頭馬車，力拚打造下個護國神山

在節目的最後，鍾佳濱更毫無保留地接受了辛辣又趣味的「立委真心話（快問快答）」單元挑戰，展現了極具親和力與幽默感的一面：

1. 委員自己或身邊的朋友，有買過加密貨幣（如比特幣、以太幣）或參與過虛擬貨幣投資嗎？

我自己是完全沒有。但我太太有買 ETF、有買股票，只是沒買到台積電（笑）。未來如果加密貨幣跟虛擬資產在台灣更普及、更好買賣的話，我猜她一定會很有興趣。不過她可能不會跟我講，但沒關係！最後財產申報時我還是會知道。

2. 請用一句話預言 5 年後台灣的虛擬資產產業在全球的地位。

我非常希望，五年後我們高雄亞洲新灣區的亞洲資產管理中心，能夠真正發展成為全亞洲的虛擬資產管理中心！

3. 未來如果穩定幣普及了，您會支持立法院帶頭用「台幣穩定幣」來發立委薪水嗎？

當然好啊！如果立委的薪水用穩定幣發放，金流足跡更透明，薪水怎麼用、花到哪裡去大家都一目瞭然。如果是給到公費助理的薪水，立法院何不也考慮一下呢？只要價值一對一保證兌換一元新台幣，甚至還能給願意領穩定幣的助理一點「加成」福利，我完全支持。

4. 這一任期內，您最想幫屏東縣選民爭取到的改變是什麼？

改變要來就來一個大的！我們周春米縣長在地方已經非常努力做很多建設了。如果有一個最突破性的美夢成真，我希望看到我們的國家太空中心，在屏東建立的火箭發射基地正式啟用，讓台灣第一枚升空的商業火箭，是從我們屏東成功發射！

5. 截至目前，給您本會期的問政表現打幾分（滿分 100）？

身為經濟委員會的優秀立委，我當然要給自己打 99 分！這表示我非常有自信。那為什麼不能打滿分？因為滿分就沒有繼續往前的進步動力了，扣掉 1 分，提醒自己 99 分要繼續加油。

6. 在立法院面對政治口水跟高壓，您維持理智不斷線的秘訣是什麼？

這個維持理智的方法，是我最近發現一個很棒、很療癒的新手段，就是看「晚間美食節目」！看電視介紹台灣各地的小吃，像是重慶鴨蛋啊、我們屏東廣東路賣水煎包的老朋友啊。看他們多受歡迎、研究他們的美味秘訣，看這種節目在國會高壓後真的很舒壓。

7. 一句話送給屏東縣縣長周春米。

我們希望年底選舉周縣長能衝出最高票，發揮最強實力，母雞帶小雞！

8. 現在恰逢畢業季，面對 17LIVE 直播鏡頭後正要追求理想的年輕朋友們，請送給他們一句鼓勵的話！

現在是 AI 大爆發的時代，我們年輕朋友的目標，是要有能力去「駕馭 AI」，絕對不要只是成為 AI 收集數據跟學習模仿的對象！大家要有能力、有信心，一起用科技為自己跟台灣打拚，未來的理想一定會實現！