立院尚未審查總預算案 蔣萬安籲行政院理性溝通

（中央社記者陳昱婷台北23日電）115年度中央政府總預算案尚未通過立法院審議，藍白提出38項新興計畫動支案，將送院會處理。台北市長蔣萬安今天呼籲，面對現在僵局，行政院要好好理性跟立法院溝通。

藍白提出包含TPASS在內38項、共約新台幣718億元的115年中央政府總預算新興計畫案，促請立法院同意動支，昨天黨團協商結果由會議主席、國民黨團書記長羅智強宣布全案保留，送院會處理。

行政院昨天表示，希望每一筆預算都被實質審查，才能實質動用，因為未來在總預算案正式審議過程，相關預算也有可能被刪除，並表示總預算案只要付委審查，行政院長卓榮泰就會去立法院報告。

蔣萬安今天與大安區里長座談前被媒體堵訪問及此事表示，他還是要強調，面對現在行政與立法間的僵局，行政院要好好坐下來、理性跟立法院溝通。

此外，蔣萬安在座談前致詞表示，為確保市民行的安全，市府以「人本位」理念落實各項改變，包含拆除公館圓環及和平新生天橋，2項措施都讓交通事故件數大幅降低，還要感謝許多里長共同推動交通友善區及行人優先區，一起努力做該做的事。

蔣萬安提及，已成功爭取輝達台灣總部落腳台北市，打造引領科技產業發展最強的心臟，他的目標很明確，到了2035年，他要將台北打造為全球前10大AI（人工智慧）之都。（編輯：龍柏安）1150123