立院延會仍不審總預算等三案 政院籲受影響的地方政府提醒選區立委

行政院發言人李慧芝。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 有關立法院今（9）日仍未排審今年度中央政府總預算案以及行政院所提《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》與院版《財政收支劃分法》等案，行政院發言人李慧芝呼籲全國受影響的地方政府，提醒各地方區域立法委員，放下不必要的政治算計，實質審查總預算三案，才能讓地方建設更均衡、國防實力再提升、國家發展更進步。

李慧芝表示，立法院延長第11屆第4會期的會議時間，卻不處理攸關民生地方的總預算，也不審查國防特別條例，是在浪費寶貴的防衛時間，更是在虛耗國人的時間，阻礙政府照顧國人、建設地方、推進AI科技的速度。

她呼籲全國受影響的地方政府，提醒各地方區域立法委員，放下不必要的政治算計，實質審查總預算、國防特別條例以及院版財劃法，才能讓地方建設更均衡、國防實力再提升、國家發展更進步。

