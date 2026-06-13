立院強過「高虹安條款」 柯文哲：請正名叫「林淑芬條款」

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民眾黨主席黃國昌與前主席柯文哲一同受訪。 圖：擷取自民眾之聲Youtube頻道

[Newtalk新聞] 立法院昨三讀《公職人員選舉罷免法》第26條修正案，未來觸犯輕罪經判決若宣告緩刑，或得易服社會勞動自由刑者，仍可登記為公職人員候選人。但該修法遭綠營抨擊是「高虹安條款」。對此，民眾黨主席黃國昌抨擊綠營混淆視聽，對新竹市長高虹安非常不公平。民眾黨前主席柯文哲則說，這應該叫「林淑芬條款」，他看網路上還寫「暴力芬條款」。

民眾黨今舉行新竹民眾隊成軍前，媒體問及，有關昨天通過的選罷法修正案，被綠營稱為「高虹安條款」的狀況。黃國昌回應，黃國昌針對，針對選罷法26條，由民眾黨團所提出的相關修正，是基於憲法保障人民的參政權以及在比例原則下，他們認為所要推動的必要改革。民進黨刻意要冠上所謂「高虹安條款」，其實是在混淆視聽，對高虹安也非常不公平。

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黃國昌表示，如果今天真的要說所謂的因人涉事，民進黨要好好回答一個問題。去年，有國民黨立委提出，受到緩刑宣告還能參選的時候，當時民進黨群起攻之罵得多難聽，怎麼等到民進黨立委涉及暴力毆人的時候，該涉案立委自己提出緩刑，可以繼續參選，民進黨就180度髮夾彎」，說這個修法好棒棒？民進黨不要自己作賊喊抓賊，「自己涉案後，自己提案幫自己挑套的，正是民主進步黨。」

柯文哲直接點名稱，黃國昌很客氣，都不會說這叫「林淑芬條款」，他看網路上還寫「暴力芬條款」。針對這次修法，他有看過民眾黨立委許忠信的說明，如果認為2年以下判緩刑的人，可以有參選資格，那為什麼判6個月以下易服勞動的不能參選，這沒有道理。

柯文哲更說，這是很純粹的科學基礎，也是很清楚的邏輯，所以，這應該正名叫「林淑芬條款」，請各位媒體要正名。對於柯文哲回應後，讓一旁的黃國昌當場笑出聲，黃國昌接過麥克風後仍止不住笑意，只能笑稱：「我好好檢討」。

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