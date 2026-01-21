立院彈劾審查 在野舉袁世凱立牌 諷總統缺席

賴清德總統昨天不出席說明立法院的彈劾案，國民黨及民眾黨立委準備賴總統的人形立牌進入立法院準備備詢。記者潘俊宏／攝影

藍白立法院黨團提出賴清德總統彈劾案，立法院昨起舉行全院委員會審查，今天繼續審查。但賴總統拒絕列席，審查會成了朝野立委「各言爾志」的大型國是論壇。在野黨立委批評賴總統沒有勇氣面對國民、自任大法官；執政黨立委回擊，藍白只敢提彈劾總統，不敢賭上政治生命推倒閣，藍白隨即又反嗆：「賴總統敢不敢辭職改選？」

對於受邀列席審查會，賴總統回函立院，引用憲法判決意旨，指立院無向總統問責之權，拒絕列席。由於被彈劾人缺席，讓整場審查成為朝野政治攻防的舞台。藍白立委特別在發言台旁，擺放賴清德與袁世凱、清朝皇帝合成的人形立牌，抗議賴總統缺席。

國民黨團總召傅崐萁表示，賴總統絕非民主先生，奉送台積電上中下游給國外，短期內掏空台灣四十點五兆元；他批評賴總統缺席是「選擇落跑」，不敢來面對全國的國民，並指「賣台」是賴總統及民進黨一貫的本質。

國民黨立委王鴻薇表示，對於被提案彈劾，賴總統毫無為己辯護的勇氣；立法院根據「立法院職權行使法」第四十三條邀請賴總統說明，這條未被判違憲，但賴總統竟然製造假訊息，宣稱依憲法判決意旨，指立院無向總統問責之權，根本是「自己當起大法官」。

國民黨也表示，賴總統拒絕依法行政、藐視民意監督，是失職；意識形態治國、造成國家空轉，是失能；帶頭主導惡罷、製造人民對立，是失德；賴總統不但是三失總統，更直接消失在人民面前。

民眾黨團總召黃國昌表示，二○一三年九月十四日，時任民進黨主席蘇貞昌曾經公開說過「國會是總統的監督機關，對於總統侵犯立法權的行為，國會有必要採取積極行動，依照憲法規定，總統違法亂紀的行為是透過彈劾的機制進行」，因此現在就是「用憲法的藥，治憲政的亂」，嚴肅追究賴總統破壞民主的獨裁行為。

面對在野黨攻勢，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，日本首相高市早苗認為執政聯盟在國會席次不足，因此宣布解散眾議院重選，訴諸最新民意決定是否支持高市內閣；相較之下，台灣的在野黨卻只敢提出彈劾案，不敢賭上政治生命，循憲政機制提出倒閣，交由新民意選出新國會。

民進黨立委沈伯洋表示，立法院正試圖用彈劾總統的程序，撕毀憲法對於權力分立的分界，要讓立法院變成超級立法院；總統跟立法院都有同樣民意基礎，沒有從屬關係，「藍白提出彈劾案，就是要把立法院變成法庭，要叫總統來這邊受審」。

國民黨團書記長羅智強反擊鍾佳濱說法，指日本是首相連帶重選，賴總統若主動辭職跟國會一起改選，保證在野兩黨舉雙手雙腳贊成；民進黨講在野不敢倒閣，「其實賴總統才不敢重選、面對新民意」。

專家解析立院問責總統

立法院啟動彈劾賴清德總統程序，總統府以「依憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權」為由拒絕列席。這項拒絕列席的理由，引發專家不同看法。前監察委員仉桂美表示，憲法法庭一一三年憲判字第九號判決是針對總統赴立法院國情報告一事，與立院彈劾總統之權是不同條文。退休教授林騰鷂更直呼：「總統怎麼會不用對立法院負責？」

不過，前大法官黃虹霞表示，根據憲法規定，立法院沒有權力要求總統一定行為或不行為，再加上要對立法院負責的是行政院，立法院沒有權力要求總統列席。

