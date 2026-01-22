立院彈劾案 林沛祥砲轟賴清德：正在行使「民選獨裁」

立法院會今（22）日審查賴清德總統彈劾案，國民黨立委林沛祥砲轟賴清德總統，2024大選前說當選後，有義務、也願親自到立法院國情報告，選上後卻說這個義務不存在。他指出，彈劾案不是政黨的對立，這是法治跟人治的決戰。林沛祥怒批賴清德正在複製匈牙利總理「奧班模式」非自由主義民主，行使政治學上的「民選獨裁」。

林沛祥。(圖/中天新聞)

林沛祥表示，民主的精髓在於權力的制衡，這個概念是1748年孟德斯鳩第一次提出，1787年在美國憲法裡面正式納入，同時也加了一個很重要的概念，彈劾。美國憲法跟《聯邦論》都講到很重要的一塊，就是沒有被監督的權力是很容易貪腐的，所以拒絕監督就是拒絕制衡。

林沛祥指出，亞洲第一個民主共和國中華民國，在這個別開生面的場面，他就想請教賴清德總統，願不願意接受邀請來立法院國情報告？隨後在播放3段賴清德總統過去受訪影片後，他說，「很遺憾的你還是沒來」。

林沛祥說，面對立法院的正式邀請，賴清德總統不是親自到場說明、不是公開說服國人，而是用一張公文回覆，主張依據憲法法庭判決意旨，拒絕前來立法院接受全民的檢視。他說，這就是賴清德對自己過去承諾的全面跳票。當年競選總統的賴清德說，總統有義務來，選上後，卻說這個義務不存在。這樣前後矛盾的態度，也讓國人看清楚一件事，問題不在憲法怎麼寫，而在於賴清德願不願意被監督。

賴清德。(圖/中天新聞)

林沛祥表示，今天立法院邀請總統列席，不是為了政治表演，而是因為賴清德總統正面臨重大違法與嚴重失職的指控。在這樣的情況下，一位自認清白坦蕩的總統，理應站出來到國會向全民說明，而不是躲在一張公文後面。

林沛祥指出，彈劾是憲法賦予立法院在國家元首違法或嚴重失職時，所能行使最莊嚴、也是最後一道監督的權利。今天賴總統選擇拒絕到立法院報告，拒絕面對人民，這樣的態度，本身就已經構成對台灣民主、對憲政責任的傷害。這不只是承諾跳票，而是對民主監督的迴避，更是對國人信任的背棄。當行政權不願意被監督、立法權不敢監督、監察權不想監督時，我們的憲法就只剩下封面。

林沛祥說，他今天站在這裡，不僅是以一個立法委員的身分，而是以一名長期觀察憲政民主制度的知識分子身分，懷著極沉重的心情，向立法院提出對賴清德總統的彈劾案。

林沛祥表示，這不是政黨的對立，這是法治跟人治的決戰。政治學上有一個名詞叫做民選獨裁，形容一個領袖雖然透過民主選舉上台，但在取得權力之後，卻系統性的拆解權力制衡，讓法律成為他的工具。

林沛祥指出，我國憲法第72條規定，三讀通過後的法案，總統應於收到後10日內公佈。這不是權力，這是義務。然而，賴清德總統卻放任行政院長卓榮泰在複議失敗之後，拒絕依憲法第3條副署法律，導致三讀通過的財政收支劃分法被束之高閣。行政權居然可以透過不副署來實質否決國會的立法權，這在全世界的憲政民主國家中是前所未有的。

林沛祥說，這讓他想到國際之間最典型的例子，匈牙利總理奧班，同樣透過民主選舉贏得政權，然後利用國會多數或行政干預，將司法體制政黨化。奧班讓憲法不再是人民保護自由的盾牌，而變成了他鞏固權力的利劍。

林沛祥表示，今天賴清德總統正在複製這種奧班模式。在司法上，憲法法庭在2025年12月19號的判決，竟然只有5名大法官參與評議，嚴重違背憲法訴訟法至少10人的門檻。當大法官可以自己解釋，沒來開會的視同缺額時，這已經不是法律審判，這已經是動用行政權的加法。在政治上動用黨職跟政黨機器發動大罷免，試圖以民粹壓力來癱瘓立法權，這跟奧班排擠反對派、削弱國會監督的手段如出一轍。

林沛祥指出，為什麼我們必須啟動彈劾？因為賴總統的行為已經符合嚴重失職跟違法的法律要件。毀憲亂政，拒絕公布法律，是從根基處來摧毀五權分立，將立法權化為烏有。踐踏司法，以政黨色彩濃厚的提名名單塞滿司法院，並默許殘缺的憲法法庭做出無效判決。操弄民粹，以大罷免來脅迫國會議員，讓監督機制失能。

林沛祥強調，民主制度最核心的價值，就是沒有人可以凌駕法律。如果我們不啟動彈劾，就等於告訴未來的每一位總統，只要你手握行政權，控制大法官，你就可以無視國會，甚至可以把法律當成廢紙。

林沛祥說，賴清德總統常說自己在捍衛台灣民主，但是他要正告賴總統，「民主不是你的保護色，憲法也不是你的工具書」，賴清德正帶著台灣走向奧班式的非自由主義民主，這是對台灣民主前輩們奮鬥成果的最大踐踏。

林沛祥說，身為國會的一份子，我們有責任告訴人民，我們拒絕清德宗，我們絕對不接受一個選出的國王，我們只接受守法的總統。立法院提案彈劾不是為了政治鬥爭，而是為了在野火燎原之前，為中華民國憲政制度澆上最後一桶防治專制的冷水，這是一場法治與人治最後的決戰。