立院彈劾案21、22日邀請賴清德說明備詢 程序委員會確認議程

立法院啟動對賴清德總統彈劾案，14、15兩日將舉行公聽會，邀集專家學者討論。而重頭戲則是21日、22日將由立法院全院委員會召開審查會，邀被彈劾人，也就是賴清德說明並進行詢問。立法院程序委員會今討論議程，民進黨有異議，不過表決仍不敵藍白，因此確定21、22日舉行本會期第三次全院委員會，並邀請賴清德說明備詢。

針對行政院不副署《財政收支劃分法》修正案，國民黨立法院黨團及民眾黨團去年底啟動彈劾總統賴清德相關程序，去年12月26日立法院會表決通過賴清德彈劾案，並訂於今年1月14日、15日舉行共兩場公聽會，專家學者名單部分，國民黨推派前監察委員仉桂美、前立委游毓蘭及承理法律事務所主持律師李岳洋擔任首場公聽會列席學者。民進黨指定元貞聯合法律事務所律師賴秉詳、前民進黨不分區立委提名人黃帝穎及成功大學法律系副教授陳怡凱；民眾黨則邀請東海法律系教授林騰鷂擔任專家。

而今日程序委員會也討論第4會期第3次全院委員會討論事項議程。根據議程草案，針對21日(星期三)、22日(星期四)召開全院委員會，邀請被彈劾人總統賴清德列席進行第一次說明。先由領銜提案人代表說明彈劾意指，再由被彈劾人賴清德總統說明。各黨團也將推派代表詢問賴清德總統。

根據議程草案，若被彈劾人未列席，則由各黨團推派之委員進行發言，每人發言10分鐘。順序依例授權議事處辦理。名單請於1月20日(星期二)中午12時前送交議事處彙整。

今日程序委員會處理時，民進黨表達反對，因此進入表決，最終藍白聯手以10票勝過民進黨8票，全院委員會議程確定。

