立院彈劾總統公聽會 白委提尹錫悅遭求處死刑告誡賴清德

民眾黨立委劉書彬在彈劾總統公聽會，談及南韓前總統尹錫悅遭求處死刑事件。 圖：擷取自國會頻道

[Newtalk新聞] 立法院全院委員會今（14）日召開「對總統提出彈劾案」公聽會，擔任委員的民眾黨立委劉書彬提及南韓特別檢察組昨向法院請求對前總統尹錫悅判處死刑案。劉書彬直言，韓國的例子殷鑑不遠，請總統賴清德慎行，不要重蹈覆轍。

南韓負責調查 2024 年戒嚴內亂事件的特別檢察組，周二（13日）向法院請求對尹錫悅判處死刑，使得尹錫悅成為繼 1996 年的全斗煥之後，南韓憲政史上第二位遭檢方求處極刑的前國家元首。

劉書彬今在「對總統提出彈劾案」公聽會則抨擊，賴清德上任以來剛愎自用，導致國會失能、司法失序，不修補、不節制，反而獨攬權力來架空國會、僭越司法，這已非政策選擇，而是嚴重破壞台灣民主的憲政危機。

劉書彬表示，這次的彈劾，並非為了政黨的勝負，而是為了讓憲政責任被歷史紀錄，即使需要三分之二以上的立法院多數才能通過，在野黨只有二分之一，但他們要讓這個憲政責任被歷史紀錄，權力制衡也必須落實。任何違憲亂政的行為須付出代價，終究要接受歷史的審判，這是一個非常嚴厲的控訴。

劉書彬還說，昨天有一個新聞，是韓國特檢向法院請求將被起訴的內亂首謀、前總統尹錫悅處以死刑，注意到，這就是發生在一年前的事情，韓國的例子殷鑑不遠，在野黨提出這樣的忠告，請賴總統好好思考，應該要守憲、守法，請總統慎行，不要重蹈覆轍，不然後果非常嚴重，尹錫悅的案例就在我們身旁、就在眼前。

