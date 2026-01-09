立院彈劾總統公聽會14日登場 張亞中、黃帝穎和張其祿列專家學者

賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

藍白提案彈劾賴清德總統，立法院將在14、15日舉辦兩場公聽會，國民黨團派出前國民黨立委游毓蘭、孫文學校總校長張亞中等人擔任專家學者；民進黨團推派律師黃帝穎、賴秉詳等；民眾黨團則派前民眾黨立委張其祿擔任專家。

立法院昨日發出開會通知，第一場公聽會，國民黨團學者名單中包含前監察委員仉桂美、游毓蘭、律師李岳洋；民進黨指定賴秉詳、黃帝穎及成功大學法律系副教授陳怡凱；民眾黨則找東海法律系教授林騰鷂。

而首場公聽會的審查委員，國民黨團審查小組委員為藍委林德福、邱鎮軍、徐巧芯，民進黨團為立委莊瑞雄、陳培瑜及鍾佳濱，民眾黨團則是由立委劉書彬出席。

第二場彈劾公聽會，國民黨團學者名單張亞中、台大政治系副教授彭錦鵬、前退警總會長周威廷；民進黨則邀請成功大學法律系副教授陳怡凱、律師林俊宏；民眾黨則邀請張其祿。

第二場公聽會的國民黨團審查小組成員為立委王育敏、王鴻薇及羅智強，民進黨團為立委王義川、吳思瑤及沈發惠，民眾黨團則派出立委陳昭姿。

根據公聽會議程規劃，主席致詞5分鐘後，6名專家學者各發言10分鐘，審查小組委員7人發言各10分鐘，學者專家綜合答覆30分鐘，預計3小時結束公聽會。

